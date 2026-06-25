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[종합] 美 5월 PCE 물가 4.1%로 3년 만에 4% 돌파…연준 금리 인상 압박 커졌다

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AI 핵심 요약

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  • 미 상무부가 25일 5월 PCE 물가 4.1% 급등을 발표했다
  • 근원 PCE와 견조한 소비·고용으로 연준 추가 금리 인상 전망이 커졌다
  • 세금 환급·자산 효과로 소비는 강하지만 3분기 이후 둔화 가능성이 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

근원 PCE 3.4%…2023년 이후 최고
연준 추가 금리 인상 전망 확산
소비·소득 예상 웃돌아…3분기 둔화 우려

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 인플레이션이 5월 들어 다시 가속화되며 3년 만에 4%를 넘어섰다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 가장 중시하는 근원 물가 지표도 2023년 이후 최고 수준을 기록하면서 연준의 추가 금리 인상 가능성이 한층 커지고 있다.

중동 전쟁에 따른 에너지 가격 급등이 물가 상승을 자극한 가운데 소비와 소득은 예상보다 강한 모습을 보이며 연준의 긴축 부담을 더욱 키우고 있다.

미 상무부 경제분석국(BEA)은 25일(현지시간) 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 동기 대비 4.1% 상승했다고 발표했다. 이는 2023년 4월 이후 처음으로 4%를 넘어선 것이자 최근 3년간 가장 높은 상승률이다. 4월 상승률은 3.8%로 수정되지 않았다.

로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치 역시 4.1% 상승이었다.

PCE 물가는 전월 대비로는 0.4% 상승했다. 연간 상승률은 예상에 부합했지만 월간 상승률은 시장 전망을 0.1%포인트 밑돌았다.

미국 맨해튼 식료품점에서 구매할 먹거리를 고르는 사람들 [사진=로이터 뉴스핌]

근원 PCE 3.4%…2023년 이후 최고

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 전년 동기 대비 3.4% 상승했다. 이는 4월의 3.3%보다 높아진 것으로 2023년 10월 이후 가장 높은 수준이다.

근원 PCE의 전월 상승률은 0.3%로 4월과 동일했으며 시장 예상에도 부합했다.

연준은 헤드라인 물가와 근원 물가를 모두 참고하지만 장기적인 인플레이션 흐름을 판단할 때는 근원 물가를 더욱 중시한다.

특히 올해 들어 나타난 인플레이션 재가속은 미국과 이란 간 전쟁에 따른 에너지 가격 급등이 주요 원인으로 꼽힌다. 국제유가 상승으로 휘발유 가격이 급등했고 이러한 물가 압력이 점차 경제 전반으로 확산되고 있다는 분석이 나온다.

최근 미국과 이란이 예비 평화 협정에 서명하면서 유가가 다소 안정되고 있지만 경제학자들은 당분간 높은 물가 수준이 이어질 것으로 보고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란의 마수드 페제시키안 대통령은 지난주 전쟁으로 중단됐던 원유와 해상 운송로를 재개하는 내용의 예비 평화 협정에 합의했다.

연준 추가 금리 인상 전망 확산

연준은 지난주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했지만 수정된 경제전망에서는 올해 추가 금리 인상을 예상했다.

신임 케빈 워시 연준 의장이 인플레이션에 대해 강경한 입장을 내놓은 지 약 일주일 만에 발표된 이번 물가 지표는 연준의 매파적 기조를 뒷받침했다.

금융시장은 이르면 9월 금리 인상이 단행될 가능성을 반영하고 있으며 이후 추가 인상 가능성도 예상하고 있다.

헤드라인 PCE와 근원 PCE 물가가 모두 연준 목표치인 2%를 밑돌았던 마지막 시점은 2021년 초였다.

중동 분쟁 이전부터 소비자들은 트럼프 행정부의 광범위한 수입 관세 정책에 따른 물가 상승 부담을 겪고 있었다.

높은 생활비는 오는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령과 공화당에도 정치적 부담으로 작용하고 있다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 당시 인플레이션 억제를 주요 공약으로 내세워 당선됐다.

소비·소득 예상 웃돌아…3분기 둔화 우려

높은 물가에도 미국 소비는 여전히 견조한 모습을 보였다.

미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 개인소비지출은 5월 전월 대비 0.7% 증가했다. 이는 시장 예상치인 0.6%를 웃도는 수준이며 물가 상승률보다도 높았다.

개인소득 역시 0.7% 증가해 시장 전망치인 0.4%를 크게 상회했다.

개인 저축률은 3.0%로 상승했다.

올해 세금 환급 규모가 늘어난 데다 주식시장 랠리가 이어지면서 소비 여력이 유지됐고, 가계는 저축을 줄이거나 기존 저축을 활용하며 소비를 이어가고 있는 것으로 분석된다.

일부 소비 증가는 물가 상승에 따른 명목 효과를 반영한 것이지만 소비는 1분기 둔화 이후 2분기 들어 다시 속도를 높이고 있다.

현재 시장의 2분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률 전망치는 연율 기준 최대 3.0% 수준까지 올라와 있다.

다만 물가 상승률이 임금 상승률을 웃돌고 세금 환급 효과가 종료된 데다 가계 저축도 감소하고 있어 경제학자들은 3분기부터 소비가 둔화될 가능성이 있다고 전망했다.

한편 이날 발표된 다른 경제지표들도 미국 경제가 여전히 견조한 성장세를 이어가고 있음을 보여줬다.

미국의 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치는 연율 기준 2.1%로 집계됐다. 이는 직전 잠정치인 1.6%와 시장 예상치인 1.7%를 모두 웃도는 수준이다.

미 상무부는 수입 감소폭이 기존 추정치보다 확대된 점이 성장률 상향 조정의 주요 배경이라고 설명했다.

노동시장 역시 견조한 흐름을 유지했다.

미 노동부는 지난주(6월 14~20일) 신규 실업수당 청구 건수가 21만5000건으로 전주보다 1만2000건 감소했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치인 22만3000건도 밑도는 수준이다.

경제 성장과 고용이 예상보다 양호한 흐름을 이어가면서 연준이 인플레이션 억제를 위해 긴축 기조를 더 오래 유지할 수 있다는 전망에도 힘이 실리고 있다.

koinwon@newspim.com

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