부산시, 도시브랜드 팝업스토어 운영…지역 기업 판로 확대

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지역 기업 20여 곳 브랜드 상품 소개

브랜드숍 인지도 높여 체험 기회 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 기업들이 참여하는 부산 도시브랜드 팝업스토어를 운영한다.

부산시와 부산디자인진흥원는 26일부터 28일까지 사흘간 신세계백화점 센텀시티점 지하 2층 하이퍼가든에 '부산 브랜드숍(Big Shop: Busan is good Shop) 팝업스토어'를 운영한다고 밝혔다.

팝업스토어 구성안[사진=부산시] 2026.06.26

이번 팝업스토어는 'I ♡ BUSAN, BIG SHOP'을 주제로 시민과 관광객이 부산 도시브랜드를 상품과 체험을 통해 일상 속 문화로 접하도록 기획됐다. 공간은 판매존, 체험존, 이벤트존으로 나눠 구성했다.

판매존에서는 부산 도시브랜드를 활용한 반팔 티셔츠 등 패션 의류와 캐러멜·커피·별빛샌드 등 지역 특색을 반영한 식품류를 선보인다. 시 대표 소통 캐릭터 '부기'를 활용한 키링, 엽서, 마그넷, 문구류 등 기념품도 함께 판매한다.

시는 지역 기업 20여 곳이 참여해 개발한 상품을 한자리에서 소개함으로써 지역 브랜드 경쟁력을 높이고 지역 기업 판로 확대에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

체험존에서는 부산의 자연경관과 주요 명소를 담은 대형 일러스트 아트월에 다양한 색상의 스티커를 붙이는 '내 손으로 꾸미는 부산' 프로그램을 운영한다. 시민과 관광객이 직접 이미지를 완성하는 방식으로 도시브랜드를 보다 친근하게 느끼도록 구성했다.

현장 참여를 위한 이벤트도 마련했다. 팝업스토어 상품 구매 고객에게는 에어볼 추첨 방식의 랜덤뽑기 참여 기회를 제공하고 당첨자에게는 한정판 다목적 쇼핑백(타폴린 백) 굿즈를 증정한다.

시는 이번 팝업스토어를 계기로 '부산 브랜드숍' 인지도를 높이고 오프라인 접점을 확대해 도시브랜드 체험 기회를 넓힌다는 계획이다. 브랜드숍을 중심으로 체험형 콘텐츠와 민간 협업 프로그램을 지속 발굴해 도시브랜드 확산 거점으로 육성할 방침이다.

ndh4000@newspim.com