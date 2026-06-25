[베트남 증시] 혼조세..."VN지수는 빈그룹 지수, 빈그룹 빼면 역대급 저점"

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VN 지수(호찌민증권거래소) 1,863.07(-14.95, -0.8%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 319.44(+1.2, +0.38%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 25일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 유동성이 여전히 부족한 가운데, 일부 대형주에서 차익 실현 매물이 출회하며 벤치마크 지수의 추가 상승을 제한했다.

호찌민 VN지수는 0.8% 하락한 1,863.07포인트를 기록했고, 하노이 HNX지수는 0.38% 상승한 319.44포인트로 거래를 마쳤다.

VN지수는 직전 거래일까지 3거래일 연속 상승한 뒤 4거래일 만에 하락세로 돌아섰다.

시장 유동성이 좀처럼 회복되지 못하고 있다. 비엣남 플러스에 따르면, 호찌민 거래소 거래액은 전일 대비 24% 감소한 약 13조 7,000억 동(약 8056억 원)에 그친 것으로 나타났다.

전반적으로 많은 업종이 조정 국면에 있으며, 자본 흐름은 신중한 태도를 유지하며 소수의 개별 종목에 선택적으로 유입되고 있다고 매체는 분석했다.

외국인 투자자들은 이틀 연속 순매도에 나섰다. VHM(Vinhomes), CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade), FPT(FPT Corporation)를 중심으로 약 7,680억 동의 순매도를 기록했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 25일 추이

빈그룹 계열 4개 종목이 모두 하락하면서 지수를 끌어내렸다. VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM, VRE(Vincom Retail JSC), VPL(Vinpearl Joint Stock Company) 각각 2.39%, 1.94%, 2.31%, 2.87% 내렸다.

KIS 증권(KIS Vietnam Securities Corporation)은 VN지수가 소수 주식, 특히 빈그룹 계열 주식의 영향을 크게 받고 있다고 지적했다.

데이터에 따르면, VIC 시가총액은 호찌민 거래소 합산 시가총액의 17.3%를 차지하고, 시가총액 2위 기업인 VHM는 6.49%의 비중을 차지하고 있다.

빈그룹 4개 계열사가 시장 전체 시가총액의 26.4%를 독점하고 있는 가운데, VIC와 VHM 두 개 종목의 주가가 투자 또는 투기 요인으로 인해 변동성을 보이면 벤치마크 지수 또한 그 방향을 따라 움직이고 있다.

KIS 증권은 "VN지수는 더 이상 시장 전반의 추세와 잠재력을 정확하게 반영하지 못하고 있다"며 "바스켓에서 빈그룹 관련 주식을 완전히 제거할 경우, 베트남 시장은 역사적 최고점이 아닌 (폭락장이었던) 2026년 3월의 최저점 부근에서 거래되고 있음을 확인할 수 있다"고 분석했다.

VN지수는 3월 마지막 거래일에 1,674포인트로 거래를 마쳤다. 3월 월간 누적 낙폭은 206포인트, 10.9%에 달했으며, 두바이와 인도네시아·한국·남아프리카공화국 등과 함께 전 세계 시장 중 수익률 최하위 10위권에 머물렀다.

당시 중동 전쟁 발발로 투자 심리가 악화한 가운데, 외국인 투자자들의 매도세가 지수 하락을 부추겼다.

업종별로 보면, 석유 및 가스, 소비재, 산업재 등 다수 업종이 하락했다. 금융 부문은 혼조세를 보였다.

미디어 서비스 섹터의 YEG(Yeah1 Group Corporation)가 7% 가까이 오르며 상한가를 기록했다. 앞서 2024년 인기를 끌었던 남자 연예인 서바이벌 오디션 예능 프로그램인 '안 짜이 브얻 응안 쫌 가이(Anh trai vượt ngàn chông gai, 고난을 극복하는 형님들)'의 시즌 2를 예고한 것이 주가 상승으로 이어졌다.

YEG는 올해 1조 6,500억 동의 매출과 1,050억 동의 연결 세후 순이익 달성을 목표로 설정했다.

SHS 증권(Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company)은 VN지수의 단기 추세가 회복 단계로 전환되고 있다며, 단기적으로 1,900포인트 부근까지 상승할 것으로 예상했다.

SHS 증권은 "1,900포인트 부근은 매우 강력한 저항선이 될 것이다. 이 저항선을 돌파하기 위해서는 강력한 성장 동력이 필요하다"며 "현재 추세로 볼 때 VN지수는 1,850~1,900포인트의 좁은 범위 내에서 횡보할 가능성이 크다"고 전망했다.

hongwoori84@newspim.com