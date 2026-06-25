삼척블루파워, 임직원 40여명 '생명나눔 헌혈' 동참

AI 핵심 요약beta
- 삼척블루파워는 25일 헌혈의 날 맞아 임직원들과 헌혈 봉사활동을 했다
- 삼척화력발전소에서 열린 행사에 관계사 직원들까지 40여명이 참여해 생명 나눔을 실천했다
- 삼척블루파워는 앞으로도 정기 헌혈 등 사회공헌 활동을 이어가 지역사회와 동반 성장을 추진하기로 했다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시 소재 삼척블루파워는 25일 헌혈의 날을 맞아 임직원 및 관계사 직원들과 함께 헌혈 봉사활동을 진행했다.
이번 행사는 대한적십자사와 협력해 강원특별자치도 삼척시 삼척화력발전소에서 열렸으며 40명의 임직원들이 자발적으로 참여해 생명 나눔의 가치를 실천했다.
행사는 혈액 수급이 어려운 의료 현장에 기여하고 지역사회에 나눔 문화를 확산하기 위한 취지로 기획됐다. 이날 헌혈에는 삼척블루파워 외에도 에코에너지솔루션, 한국플랜트서비스, 한국발전기술, 경동 등의 직원들이 참여해 의미를 더했다.
대한적십자사 관계자는 "전국적으로 혈액 보유량이 감소하는 상황에서 삼척화력발전소 임직원들이 헌혈에 참여해 주셔서 감사드린다"라며 "이번 행사는 지역사회와 함께하는 생명 나눔의 좋은 본보기가 됐다"고 전했다.
삼척블루파워는 앞으로도 정기적으로 헌혈 행사를 진행해 혈액 부족 문제 해결에 기여할 뿐만 아니라, 지역사회와의 동반 성장을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하기로 했다.
onemoregive@newspim.com