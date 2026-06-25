진주시, 인도네시아·말레이시아 수출 공략…중소기업 10개사 참여

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자카르타서 2611만8000달러 상담 진행

쿠알라룸푸르, 바이어와 협력 방안 모색

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시 기계무역 사절단이 인도네시아에 이어 말레이시아에서 수출 상담을 이어간다.

조규일 경남 진주시장(오른쪽)이 23일 인도네시아 자카르타에서 윤순구 주인도네시아 대한민국대사를 만나 기념사진을 찍고 있다.[사진=진주시] 2026.06.25

진주시는 조규일 시장을 단장으로 한 기계무역 사절단이 지난 23일 자카르타 상담회에 이어 25일 쿠알라룸푸르에서 현지 바이어와 1대1 수출 상담을 진행했다고 밝혔다.

사절단에는 기계·기계부품 분야 중소기업 10개사가 참여했다. 자카르타 상담회에서는 총 96건, 2611만8000달러 규모의 상담이 이뤄졌고 이 가운데 2건 35만 달러 규모의 수출 업무협약이 체결됐다.

사절단은 자카르타 일정에서 주인도네시아 한국대사와 면담하고 현지 정부·의회 관계자들과 교류를 진행했다. 인도네시아 파라향안 가톨릭대학교와는 K-기업가정신 국제포럼 관련 협력 업무협약도 체결했다.

쿠알라룸푸르에서는 기계·부품 분야 상담회를 이어가며 신규 거래선 발굴과 시장 진입 가능성을 점검한다. 말레이시아 투자개발청 관계자 등과 간담회를 열어 경제 협력 방안도 논의할 예정이다.

현지 여행업계 대상 설명회를 열어 진주남강유등축제, 진주논개제 등 관광자원을 소개하고 관광객 유치 방안도 모색한다. 26일에는 현지 대학과 국제포럼 협력 방안을 협의하고 유통 현장 방문을 통해 농식품 홍보 전략도 점검할 계획이다.

시는 상담 이후 바이어 관리와 수출 지원사업을 연계해 실질적인 계약 성과로 이어지도록 지원을 이어갈 방침이다.

news2349@newspim.com