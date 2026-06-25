[2026WC] 황인범, 믹스트존에서 '고성 자축' 남아공 선수들과 충돌..."예의 갖춰 달라"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 축구 대표팀의 미드필더 황인범(페예노르트)이 경기 후 공동취재구역(믹스트존)에서 고성으로 승리를 자축하던 남아프리카공화국 선수들과 언쟁을 벌였다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 한국 축구 국가 대표팀의 미드필더 황인범. 2026.06.25 football1229@newspim.com

경기 후 선수들은 믹스트존에서 취재진을 만나 인터뷰를 진행 중이었다. 당시 황인범, 이강인(파리생제르맹) 등 선수들이 자리해 기자들의 질문에 답하고 있었다.

그런데 남아공 선수들이 노래를 부르며 믹스트존에 모습을 드러냈다. 이른바 '떼창'이라고 부를 정도로 목소리가 컸다. 인터뷰가 정상적으로 진행되기 어려울 정도였다.

결국 국내 취재진 측에서 먼저 조용히 해달라고 요청했다. 그러나 남아공 측이 이에 반발하자, 인터뷰 중이던 황인범이 "예의를 갖춰 달라"고 말했다.

이후 현장 관계자들의 제지로 상황은 곧바로 정돈됐다. 대회 관계자에 따르면 FIFA 규정상 믹스트존을 통과할 때 소음 발생을 제재하는 명시적인 규정은 없는 것으로 파악됐다.

소동 이후 황인범은 "특정 패인을 꼽기보다는 전반적으로 우리가 많이 부족했기 때문에 안 좋은 결과가 나왔다"고 밝혔다.

이어 "어떤 말을 하든 변명처럼 들릴 것 같다. 결국 우리가 부족해서 졌고, 다음 기회가 주어진다면 더 간절하게 임해야 할 것 같다"고 덧붙였다.

이번 대회에서는 48개국이 출전해 조 3위 12팀 중 상위 8팀에게 32강 토너먼트 진출권이 부여된다. A조 3위(1승 2패·승점 3)에 그친 한국은 남은 조별리그 결과를 기다려야 하는 상황에 놓였다.

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