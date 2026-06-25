[2026WC] '홍명보호' 졸전 끝 남아공에 0-1 충격패...멕시코 덕에 32강 '희망'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '홍명보호'가 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당하며 조 2위 확정에 실패했다. 다행히 멕시코가 체코를 3-0으로 완파, 한국은 조 3위로 32강 진출 희망을 이어가게 됐다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아공에 0-1로 무릎을 꿇었다. 한국은 1승 2패(승점 3)를 기록하며 조 3위로 추락했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이한범이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

이날 홍 감독은 주장 손흥민(로스앤젤레스FC)을 벤치에 두는 파격적인 선발 명단을 꺼냈다. 최전방에 오현규(베식타시), 좌우 측면에 황희찬(울버햄프턴)과 이강인(파리 생제르맹)을 배치한 3-4-3 포메이션이었다. 경기 초반은 한국이 주도했다. 전반 2분 이강인의 코너킥을 김민재(바이에른 뮌헨)가 헤더로 연결했으나 수비벽에 막혔다. 전반 7분에는 설영우(즈베즈다), 오현규, 이태석(빈)을 거쳐 이강인이 날카로운 슈팅을 시도했지만 골대를 벗어났다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 축구대표팀 선수들이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기가 열리기 전 국가를 부르고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

전반 중반부터 흐름이 뒤바뀌었다. 남아공은 수비에 무게중심을 두면서도 강력한 전방 압박과 빠른 역습으로 한국을 괴롭혔다. 패스 미스를 남발한 한국은 중원 싸움에서 밀리며 주도권을 완전히 내줬다. 전반 19분 마세코의 위협적인 침투를 이기혁(강원FC)이 몸을 던져 막아내며 위기를 넘겼다. 전반 29분에는 김승규(FC도쿄)의 선방쇼가 빛났다. 탈렌테 음바타의 강력한 중거리 슈팅을 쳐낸 뒤, 에비던스 막고파의 세컨드 볼 슈팅까지 연달아 잡아내며 실점을 막았다. 한국은 전반 33분 황희찬의 슈팅으로 반격했으나 무위에 그쳤고, 전반은 0-0으로 마쳤다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오현규가 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 선제골을 허용하자 안타가워 하고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

답답한 흐름을 깨기 위해 홍 감독은 후반 시작과 동시에 승부수를 던졌다. 황희찬, 이태석, 백승호(버밍엄 시티)를 빼고 손흥민, 옌스, 김진규를 동시에 투입했다. 캡틴 손흥민을 앞세워 좌측 공격의 활로를 모색했다. 후반 15분 이강인의 패스를 받은 설영우가 크로스를 올렸고, 오현규가 헤더슛을 시도했으나 골키퍼에게 막혔다.

결국 선제골은 남아공의 몫이었다. 후반 18분 페널티 박스 안에서 패스를 받은 마세코가 날카로운 왼발 슈팅으로 한국의 골망을 흔들었다. 실점 이후 한국은 더 큰 악재를 맞았다. 핵심 수비수 김민재가 갑작스럽게 빠지고, 박진섭이 투입됐다. 기세를 탄 남아공은 촘촘한 밀집 수비를 구축하며 걸어 잠갔다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=남아공 선수들이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

한국은 후반 29분 오현규 대신 조규성을 투입하며 총공세에 나섰다. 후반 40분 코너킥 상황에서 흘러나온 공을 설영우가 논스톱 슈팅으로 연결했으나 골문을 외면했다. 후반 43분 손흥민이 중앙에서 시도한 슈팅마저 두꺼운 수비벽에 걸렸다. 후반 추가시간 6분 동안 박진섭의 헤더 등으로 동점골을 노렸으나 끝내 남아공의 골문은 열리지 않았다. 주심의 종료 휘슬과 함께 한국의 0-1 패배가 확정됐다.

한국은 이날 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강에 오를 수 있었다. 하지만 졸전 끝에 패하며 다른 조 3위들과의 성적을 비교해야 하는 복잡한 경우의 수를 마주하게 됐다.

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