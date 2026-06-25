[2026WC] 남아공전 충격패, 홍명보 감독 "내가 잘못 판단하고 결정한 탓"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = "내가 잘못 판단하고 결정했으니, 결과가 좋지 않게 나온 것입니다. 이런 큰 무대에서 모든 결과는 감독의 책임입니다"

고개를 숙인 홍명보 감독은 담담하게 자신의 실책을 인정했다. 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 25일 오전 10시(한국 시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-1로 패했다. 1승 2패, 승점 3점에 그친 한국은 A조 3위로 추락하며 32강 자력 진출에 실패했다. 비기기만 해도 토너먼트에 직행할 수 있었던 유리한 고지를 허망하게 날린 뼈아픈 결과다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홍명보 감독이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 뭔가를 지시하고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

가장 큰 패착은 '캡틴' 손흥민(로스앤젤레스FC)을 선발에서 제외한 홍 감독의 초강수였다. 손흥민이 월드컵 무대에서 벤치로 출발한 것은 그의 커리어 사상 처음 있는 일이다. 홍 감독은 "상대 힘이 빠진 후반전 공간이 생겼을 때 투입하는 것이 효과적이라 판단했다"고 해명했으나, 결과적으로 자충수가 됐다. 손흥민을 대신해 전반에 투입된 황희찬(울버햄프턴)과 이태석(빈) 카드는 공수 양면에서 심각한 불협화음을 냈다.

전반 내내 대표팀의 발걸음은 유독 무거웠다. 중원에서의 잦은 패스 미스로 남아공에 주도권을 완전히 내줬다. 골키퍼 김승규(FC도쿄)의 연이은 슈퍼세이브로 전반을 간신히 0-0으로 버텼을 뿐이다.

졸전에 가까운 경기력에 '집단 식중독 등 외적 요인이 있었느냐'는 날 선 질문이 쏟아졌지만, 홍 감독은 "그런 부분은 전혀 없었다. 이유를 핑계에 돌리고 싶지 않다"고 선을 그었다. 과달라하라와 달랐던 무더운 몬테레이의 기후 환경도 악재로 작용했다.

홍 감독은 후반 시작과 동시에 황희찬과 이태석을 빼고 손흥민을 조기에 투입하며 수습을 시도했다. 그러나 이미 기세가 오른 남아공의 두터운 수비벽을 뚫기엔 역부족이었다. 오히려 후반 18분 타펠로 마세코에게 날카로운 왼발 슈팅으로 결승 골을 얻어맞으며 무너졌다.

설상가상으로 후반 중반 핵심 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)마저 종아리 부상으로 교체 아웃되는 악재가 겹쳤다. 선제 실점 이후 급격하게 조급해진 선수들은 끝내 남아공의 골문을 열지 못했다.

psoq1337@newspim.com