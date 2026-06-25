[2026WC] 자충수 된 '손 뺀 전반'...색깔없는 홍명보의 승부수

황희찬-이태석 좌측 라인 동시 투입도 실패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 끝내 파격의 대가를 혹독하게 치렀다. 비기기만 해도 32강행 티켓을 거머쥘 수 있었던 유리한 고지에서 스스로 무너져 내렸다. '손흥민 선발 제외'라는 홍 감독의 초강수는 승부수가 아닌 자충수가 되었고, 전반전 실험 역시 완벽한 패착으로 귀결됐다.

대한민국 축구 대표팀은 25일 오전 10시(한국 시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1 충격적인 패배를 당했다. 이로써 한국은 1승 2패, 승점 3점에 머무르며 조 2위 수성에 실패하고 3위로 추락했다. 자력 진출의 기회는 허공으로 날아갔다. 이제는 타 조의 결과를 피 말리게 지켜봐야 하는 와일드카드 경우의 수에 운명을 맡기게 됐다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홍명보 감독이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

가장 큰 패인은 무모했던 로테이션과 무색무취했던 전술적 실험이다. 홍명보 감독은 이날 조 2위 확정을 짓겠다는 결전의 무대에서 '캡틴' 손흥민(로스앤젤레스FC)을 벤치에 앉히는 도박을 감행했다. 대신 황희찬(울버햄프턴)과 이태석(빈)을 전반전 좌측 라인에 동시에 투입하며 변화를 줬다. 공수를 겸비한 역동성을 기대한 포석이었으나 결과는 최악이었다.

전반전 한국의 경기력은 허둥지둥 그 자체였다. 이태석과 황희찬이 배치된 왼쪽 측면은 공수 양면에서 엇박자를 냈다. 빌드업의 기점이 되어야 할 측면에서 패스 미스가 남발했고 유기적인 연계 플레이는 찾아볼 수 없었다. 폼이 올라오지 않은 황희찬은 남아공의 탄탄한 신체 조건과 압박에 갇혀 고립됐고 이태석 역시 상대의 빠른 역습 전환을 효과적으로 제어하지 못하며 수비 갈증을 유발했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패하자 실망하고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

전방의 오현규(베식타시)에게 향하는 날카로운 패스는 전무하다시피 했다. 주도권을 완전히 내준 한국은 전반 중반 이후 남아공의 파상 공세에 시달렸다. 전반 14분 막고파의 헤더를 시작으로 마세코와 아폴리스에게 연달아 공간을 허용하며 실점 위기를 맞았다. 골키퍼 김승규(FC도쿄)의 신들린 슈퍼세이브가 아니었다면 전반전에 이미 침몰했을 경기력이었다. 전반전이 0-0으로 끝난 것 게 다행일 정도다.

오류를 직감한 홍 감독은 후반 시작과 동시에 황희찬, 이태석, 백승호(버밍엄 시티)를 모두 빼고 손흥민, 옌스 카스트로프, 김진규를 투입하는 급격한 선회를 택했다. 벤치에 아껴뒀던 손흥민 카드를 조기에 꺼내 들며 수습하려 했으나 한 번 꼬인 스텝은 쉽게 풀리지 않았다. 이미 주도권을 잡고 기세가 오른 남아공의 밀집 수비는 견고했다. 뒤늦게 들어간 손흥민이 고군분투하며 공간을 만들어보려 했지만 전반전 내내 손발을 맞추지 못한 대표팀의 조직력은 이미 균열이 간 상태였다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 낙담한 채 그라운드를 빠져나가고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

결국 탈이 났다. 후반 18분, 한국의 좌측면이 다시 한번 무너지며 패스가 연결됐고, 페널티 박스 안에서 남아공의 타펠로 마세코에게 날카로운 왼발 슈팅을 허용하며 결승골을 헌납했다. 실점 이후 김민재(바이에른 뮌헨)까지 부상 부근의 이유로 빠지며 한국은 완전히 동력을 잃었다. 후반 막판 조규성(미트윌란)까지 투입해 높이를 강화하고 손흥민이 슈팅을 날려봤으나 수비벽을 뚫지 못했다.

월드컵이라는 무대는 실험실이 아니다. 확실하게 승점을 챙겨야 할 최종전에서 치명적인 악수를 연달아 둔 홍명보호는 결국 패착의 부메랑을 맞고 조 3위 추락이라는 성적표를 받아들었다.

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