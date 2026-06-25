[2026WC] 홍명보 감독 "손흥민, 상대 체력 고려···후반 카드가 더 효과적"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 축구대표팀 감독이 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전에서 주장 손흥민(LAFC)을 선발 명단에서 제외한 이유를 직접 밝혔다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다.

[빈 로이터=뉴스핌] 손흥민이 지난 4월 1일 오스트리아와 평가전에서 경기에 임하고 있다.

한국은 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거둔 뒤 멕시코에 0-1로 패해 1승 1패(승점 3)를 기록 중이다. 이날 남아공을 상대로 승리 또는 무승부를 거둔다면 조 2위로 자력 32강에 진출한다.

경기를 앞두고 공개된 선발 명단에서 가장 눈길을 끈 것은 손흥민의 벤치 대기다. 이번 대회 체코전과 멕시코전 모두 선발 출전했던 주장 손흥민이 처음으로 선발에서 제외됐고, 대신 오현규(베식타시)와 황희찬(울버햄프턴)이 공격진에 이름을 올렸다. 이재성(마인츠) 역시 벤치에서 경기를 시작한다.

홍명보 감독은 경기 전 방송사 인터뷰에서 손흥민을 벤치에 둔 이유를 직접 설명했다. 홍 감독은 "상대의 체력적인 면과 전체적인 경기 운영을 모두 고려했을 때 손흥민이 후반에 투입되는 것이 팀과 선수 본인 모두에게 더 좋은 선택이라고 판단했다"라고 밝혔다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 손흥민이 19일 열린 멕시코와의 경기에서 원톱으로 출전해 이렇다 할 활약을 하지 못하고 오현규와 교체됐다. 2026.06.19 wcn05002@newspim.com

이어 경기 운영에 대한 자신감도 드러냈다. 홍 감독은 "조별리그 마지막 경기이고 확률적으로는 우리가 유리한 위치에 있지만, 축구는 어떤 일이 일어날지 모른다. 끝까지 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

이어 "우리가 준비한 경기 모델이 있다. 선수들이 그 계획대로 잘 수행해 줄 것이라고 믿는다"라고 덧붙였다.

손흥민의 선발 제외 소식이 전해지자, 축구 팬들의 반응은 엇갈렸다. 손흥민의 경험과 영향력을 고려하면 반드시 선발로 나서야 한다는 의견도 적지 않았다. 하지만 홍 감독은 체력 안배와 경기 후반 승부를 위한 전략적 선택이라는 점을 분명히 했다.

선발 기회를 잡은 오현규는 각오를 숨기지 않았다. 오현규는 "오늘은 제 인생에서 가장 중요한 경기 중 하나가 될 수도 있다"라며 "감독님의 믿음에 보답할 수 있도록 경기장에서 모든 것을 쏟아붓겠다"라고 말했다.

이어 "이른 아침부터 응원해 주시는 한국 팬들께 감사드린다. 팬들이 자랑스러워할 수 있도록 반드시 좋은 결과를 만들겠다"고 다짐했다.

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