진종오 의원 "금메달은 '군 면제 증서' 아냐…선수 잘못과 성취는 별개"

AI 핵심 요약beta
- 진종오 의원이 7일 병역특례 논란에 금메달은 군 면제 증서가 아니라고 밝혔다.
- 그는 선수들의 성취를 존중하되 잘못은 사과해야 한다고 지적했다.
- 또 병역특례 제도와 여성 선수 보상도 함께 논의해야 한다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 올림픽 사격 금메달리스트 출신인 진종오 국민의힘 의원은 7일 예술·체육요원 병역특례를 둘러싼 논란과 관련해 "선수들의 피와 땀으로 만든 금메달을 우리가 먼저 '군 면제 증서'로 만들어서는 안 된다"고 밝혔다.
진 의원은 이날 페이스북을 통해 "운동선수가 평생을 바쳐 꿈꾸는 건 군 면제가 아니다. 1등이다. 금메달이다"라며 이같이 밝혔다.
진 의원은 "아시안게임 금메달 하나를 위해 선수들은 어린 시절부터 수없이 넘어지고, 다치고, 다시 일어선다"며 "그런데 금메달을 따자마자 온통 군 면제 이야기뿐"이라며 최근 아시안게임에서 금메달을 딴 남자 축구대표팀 일부 선수들의 언행을 지적했다.
그는 "국가대표라면 태극마크의 무게를 알아야 한다. 잘못했다면 제대로 사과해야 한다"고 꼬집었다. 다만 "사과할 일은 사과받고, 박수칠 일에는 박수치자"며 "선수 개인의 잘못과 금메달의 가치는 별개"라고 했다.
진 의원은 이번 논란을 계기로 현행 병역특례 제도에 대한 국민적 논의가 필요하다는 입장도 밝혔다.
그는 "병역특례를 유지할지, 바꿀지는 국민적 논의를 하면 된다"며 "대신 묻고 싶다. 남자 선수의 금메달과 여자 선수의 금메달은 가치가 다르냐"라고 했다.
그러면서 "남자 선수에게 병역과 관련한 혜택이 있다면, 병역의무가 없는 여성 선수에게도 국가를 대표해 이룬 성취에 걸맞은 보상 방안을 함께 고민해야 한다"고 제안했다.
진 의원은 "군 면제 논란이 선수들의 땀보다 앞서서는 안 된다. 잘못은 지적하되 성취까지 깎아내리지 말자"며 "금메달은 군 면제 증서가 아니다. 대한민국을 대표해 세계 정상에 올랐다는 증명"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com