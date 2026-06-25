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[2026WC] BBC 해설위원 "한국, 남아공에 2-1 승"... AI도 2-0 완승 전망

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AI 핵심 요약

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  • 한국 축구대표팀이 25일 남아공과 A조 최종전을 치러 32강 진출을 노린다.
  • BBC 크리스 서튼과 BBC AI가 모두 한국의 승리를 예상하며 한국의 전력 우위를 평가했다.
  • 홍명보 감독은 방심을 경계하며 반드시 승리하겠다는 각오를 밝히고 32강 진출 시 캐나다와 16강 진출전을 치르게 된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 영국 'BBC' 축구 해설위원 크리스 서튼이 홍명보호가 남아프리카공화국을 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그를 통과할 것으로 전망했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전을 치른다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 축구 대표팀 선수들이 멕시코전을 하루 앞둔 18일 최종 훈련을 진행했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

한국은 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거둔 뒤 멕시코와의 2차전에서는 0-1로 패하며 1승 1패(승점 3)를 기록, A조 2위에 올라 있다. 이날 남아공을 상대로 승리하면 자력으로 32강 진출을 확정한다. 무승부를 거둬도 2위를 확정 짓는다.

반면 남아공은 멕시코에 0-2로 패한 뒤 체코와 1-1로 비기며 1무 1패(승점 1)에 머물러 있다. 32강 진출을 위해서는 반드시 한국을 꺾어야 하는 절박한 상황이다.

경기를 앞두고 'BBC' 축구 해설위원 크리스 서튼은 한국의 우세를 점쳤다. 그는 이번 대회 조별리그 최종전 예상 스코어를 공개하며 한국이 남아공을 2-1로 제압할 것으로 내다봤다.

서튼은 "한국은 남아공보다 훨씬 뛰어난 팀"이라며 "멕시코가 그랬던 것처럼 한국 역시 남아공을 상대로 많은 득점 기회를 만들어낼 수 있을 것"이라고 평가했다.

이어 "남아공은 체코전에서 경기 막판 페널티킥 동점골로 조별리그 통과 희망을 이어갔지만, 멕시코전에서 보여준 경기력은 만족스럽지 못했다"라고 덧붙였다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 축구 대표팀 선수들이 멕시코전을 하루 앞둔 18일 최종 훈련을 진행했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

서튼은 국제대회마다 높은 예측 적중률을 보여 '인간 문어'라는 별명을 얻은 인물이다. 2022 카타르 월드컵에서도 여러 경기 결과를 정확히 맞히며 주목을 받았고, 이번 북중미 월드컵에서도 꾸준히 높은 적중률을 기록 중이다.

'BBC'에 따르면 서튼은 이번 대회 조별리그 1차전 24경기 가운데 12경기, 2차전에서는 14경기 결과를 맞혔다. 전체적으로 조별리그 2차전까지 48경기 중 26경기의 승패를 적중시켰다.

'BBC'의 인공지능(AI) 역시 한국의 승리를 예상했다. AI는 한국이 남아공을 상대로 2-0 완승을 거둘 것으로 전망하며 홍명보호의 전력 우위를 높게 평가했다.

서튼과 AI 모두 멕시코가 체코를 꺾고 조별리그 3전 전승으로 A조 1위를 차지할 것으로 내다봤다. 멕시코가 이미 32강 진출을 확정했지만 개최국의 이점과 고지대 환경 적응 능력을 앞세워 체코를 상대로도 우위를 점할 것이라는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 대표팀. [사진=KFA] 2026.06.23 psoq1337@newspim.com

홍명보 감독 역시 경기 전 공식 기자회견에서 방심을 경계했다. 그는 "비겨도 된다는 생각으로 경기에 임하면 오히려 어려운 경기가 될 수 있다"라며 "반드시 승리한다는 마음으로 준비했다"라고 강조했다.

한국이 BBC 해설위원과 AI의 예상대로 남아공을 꺾는다면 A조 2위를 확정하고 32강 무대로 향하게 된다. 2위로 32강을 확정짓는다면 B조 2위인 캐나다와 오는 29일 오전 4시(한국시간)에 16강 티켓을 놓고 맞붙는다.

wcn05002@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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