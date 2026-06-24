[2026WC] 홍명보호, 남아공전서 승리의 '붉은 유니폼' 다시 입는다

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기에서 '승리의 기억'이 담긴 붉은 유니폼을 입고 32강 진출에 도전한다.

한국은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전을 치른다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 한국 대표팀 선수들이 지난 12일 열린 체코와의 월드컵 조별리그 1차전에서 2-1로 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

현재 한국은 1승 1패(승점 3)로 A조 2위에 올라 있다. 1차전에서 체코를 2-1로 꺾으며 기분 좋게 출발했지만, 2차전에서는 개최국 멕시코에 0-1로 패하며 조기 32강 진출 확정에 실패했다.

하지만 여전히 유리한 위치에 있다. 한국은 남아공전에서 무승부만 거둬도 조 2위를 확정해 32강 토너먼트에 진출할 수 있다. 다만 대표팀은 계산보다 승리를 목표로 경기에 나설 계획이다.

홍명보 감독도 경기 전 공식 기자회견에서 방심을 경계했다. 홍 감독은 "이런 경기가 오히려 더 어렵고 까다롭다. 비겨도 된다는 생각을 하면 어려움에 빠질 수 있다"라며 "선수들과 함께 반드시 승리한다는 마음으로 준비하고 있다"라고 강조했다.

이어 경기 장소인 몬테레이의 환경에 대해서도 "과달라하라와는 다른 조건이지만 선수들이 적응하는 데 큰 문제는 없다"라며 "고지대 적응을 준비했던 것처럼 몬테레이의 기후와 환경도 충분히 분석하고 대비했다"라고 설명했다.

대표팀은 이날 전통적인 홈 유니폼인 붉은색 상의와 검은색 하의를 착용한다. 이번 대회에서 한국이 홈 유니폼을 입는 것은 체코전 이후 두 번째다. 체코와의 1차전에서 한국은 붉은 유니폼을 입고 값진 역전승을 거뒀다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 12일 체코전에 출전한 대한민국 대표팀 선수들. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

당시 후반 14분 선제골을 내주며 끌려갔지만 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 균형을 맞췄고, 후반 35분 오현규(베식타시)가 결승골을 터뜨리며 2-1 역전승을 완성했다.

반면 멕시코와의 2차전에서는 연보라색 상·하의 원정 유니폼을 착용했지만 0-1로 아쉽게 패했다. 때문에 대표팀 입장에서는 좋은 기억이 있는 붉은 홈 유니폼이 심리적으로도 긍정적인 요소가 될 수 있다.

상대 남아공은 노란색 상·하의 홈 유니폼을 입고 경기에 나선다. 남아공은 이번 대회 첫 경기에서 노란 유니폼을 착용한 채 멕시코에 0-2로 패했고, 검은색 원정 유니폼을 입었던 체코전에서는 1-1 무승부를 기록했다.

유니폼 색상 배정에 따라 한국 골키퍼는 이전 두 경기에서 착용했던 노란색 대신 초록색 유니폼을 입는다. 남아공 필드 플레이어들이 노란색 유니폼을 선택하면서 색상 충돌을 피하기 위한 조치다.

한국은 이번 남아공전에서 최소 승점 1점만 확보하면 32강 진출을 확정할 수 있다. 그러나 대표팀은 수비적으로 접근하기보다 승리를 통해 조별리그를 마무리하겠다는 각오다.

wcn05002@newspim.com