[2026WC] 홍명보 감독 "남아공전 2, 3개 포지션 변화 있을 것"

"비겨도 된다고 생각하는 순간 어려워져…꼭 승리"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전 선발 명단에 변화를 예고했다.

홍명보 감독은 조별리그 최종전을 하루 앞둔 24일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 공식 기자회견을 가졌다. 한국은 25일 오전 10시 같은 장소에서 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다.

홍 감독은 지난 1, 2차전 경기 내용에 만족감을 표하며 특별한 추가 주문은 하지 않았다면서 "두세 포지션 정도는 선발 라인업에 변화가 있을 것"이라고 밝혔다. 두 경기에서 원톱에 섰던 손흥민의 위치 이동이 강하게 점쳐진다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.24 psoq1337@newspim.com

벤치를 지키던 독일 분데스리가 주전 옌스 카스트로프의 활용 여부도 관심사다. 1, 2차전에서 이태석과 설영우를 번갈아 기용한 왼쪽 측면에 카스트로프가 깜짝 카드로 나설 가능성이 제기된다.

홍 감독은 멕시코전 패배로 가라앉았던 분위기에 대해 "결과를 가져오지 못해 분위기가 처진 것은 사실이다"라면서도 "몸과 정신 모두 충분히 회복했고 기존과 똑같이 준비하고 있다"며 자신감을 보였다. 몬테레이의 고온다습한 기후에 대해서도 "사전에 파악하고 준비했기에 경기에 지장은 없을 것"이라고 선을 그었다.

현재 1승 1패를 기록 중인 한국은 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강 토너먼트에 진출한다. 그러나 홍 감독은 방심을 극도로 경계했다. 그는 "그간 월드컵을 돌아보면 꼭 이겨야만 하는 경우의 수가 많았다"며 "지금 상황이 나쁘지는 않지만 특별히 도움이 되는 것도 없다"고 잘라 말했다. 이어 "비겨도 된다고 생각하는 순간 어려워진다. 상대도 까다로운 만큼 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다"며 필승 의지를 다졌다.

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