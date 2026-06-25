[2026WC] 오현규 원톱-손흥민 벤치...한국, 남아공전 '파격 전술'

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중원엔 황인범-백승호...체력 안배에 전술적 변화 꾀해

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 32강 진출을 확정 짓기 위한 마지막 결전에서 오현규 원톱-손흥민 벤치라는 결단 카드를 꺼내들었다.

대한민국 축구 대표팀은 25일 오전 10시(한국 시각) 멕시코 과달루페 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전을 치른다.

홍명보 감독은 주장 손흥민(로스앤젤레스FC)을 선발에서 제외하는 강수를 뒀다. 이재성(마인츠)과 김문환(대전)도 벤치에서 시작한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오현규. [사진=KFA] 2026.06.25 psoq1337@newspim.com

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오현규가 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기가 열리는 에스타디오 몬테레이에 도착하고 있다. 원톱이라는 중책을 맡은 오현규의 눈빛이 예사롭지 않다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

체력 안배와 전술적 변화를 동시에 노린 결단이다. 최전방에는 이번 대회 첫 선발 기회를 잡은 오현규(베식타시)가 출격한다. 좌우 측면 공격은 황희찬(울버햄프턴)과 이강인(파리 생제르맹)이 맡아 남아공의 측면을 흔든다.

중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 지킨다. 지난 1, 2차전과 같은 조합으로 안정감에 무게를 뒀다. 좌우 윙백에는 이태석(빈)과 설영우(즈베즈다)가 배치됐다.

수비진은 김민재(바이에른 뮌헨)를 중심으로 이기혁(강원FC), 이한범(미트윌란)이 스리백을 구성한다. 골키퍼 장갑은 변함없이 김승규(FC도쿄)가 낀다.

[그래픽=남정훈 기자] AI 챗GPT로 생성한 홍명보호 남아공전 라인업. wcn05002@newspim.com

현재 한국은 1승 1패(승점 3)로 멕시코(승점 6)에 이어 조 2위다. 체코와 남아공(이상 승점 1)에 앞서 있어 가장 유리한 고지에 있다.

한국은 이번 경기에서 비기기만 해도 조 2위로 32강에 오른다. 조 2위를 확보하면 일찌감치 캐나다로 결정된 상대와 맞붙게 돼 일정과 이동 동선에서 큰 이점을 챙길 수 있다.

하지만 패배는 곧 탈락 위기다. 남아공에 덜미를 잡히면 조 3위 이하로 추락해 타 구장 결과를 지켜봐야 한다. 최악의 경우 조 4위 꼴찌로 조기 탈락할 수도 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호 남아공전 라인업. [사진=KFA] 2026.06.25 psoq1337@newspim.com

축구계에서 '비겨도 되는 경기'는 가장 까다로운 승부로 통한다. 무승부를 염두에 둔 소극적인 운영은 오히려 화를 부르기 십상이다. 홍 감독 역시 "비겨도 된다고 생각하는 순간 어려움에 처할 수 있다"며 무조건 승리하겠다는 각오를 던졌다.

남아공은 4-2-3-1 전술을 들고 나왔다. 최전방에 에비던스 막고파(올랜도 파이리츠)가 나선다. 2선엔 오스윈 아폴리스(올랜도 파이리츠), 렐레보힐 모포겡(올랜도 파이리츠), 타펠로 마세코(AEL 리마솔)가 출격한다. 수비형 미드필더로 탈렌테 음바타(올랜도 파이리츠), 시톨레가 발을 맞춘다. 오브리 모디바(마멜로디 선다운스), 음베케젤리 음보카지(시카고 파이어), 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스), 이메 오콘(하노버 96)이 4백이다. 골키퍼는 론웬 윌리엄스(마멜로디 선다운스)가 지킨다.

상대 남아공은 전력 누수가 심각하다. 미드필더 템바 즈와네가 퇴장 징계로 결장하고, 핵심 자원인 테보호 모코에나마저 경고 누적으로 뛸 수 없다. 차포를 모두 뗀 상태다.

[그래픽=남정훈 기자] AI 챗GPT로 생성한 남아공의 한국전 라인업. wcn05002@newspim.com

남아공은 탄탄한 신체 조건을 앞세운 뒷공간 침투가 위협적이지만, 경기 초반 집중력 저하라는 명확한 약점을 안고 있다. 지난 1, 2차전 모두 전반 10분 이전에 선제골을 내주며 무너졌다.

결국 승부처는 선제골이다. 역대 월드컵 통산 한국이 선제골을 넣은 6경기 성적은 4승 1무 1패다. 승률은 67%에 달하며 지지 않을 확률은 83%까지 치솟는다. 홍명보호가 초반 공세로 선제골을 낚아챈다면 32강행 문턱은 한층 낮아질 전망이다.

psoq1337@newspim.com