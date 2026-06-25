[2026WC] 남아공 브로스 감독 "한국 철저히 분석···전술적으로 우리가 더 나았다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국을 꺾고 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출을 이끈 휴고 브로스 남아프리카공화국 감독은 승리의 이유를 명확하게 설명했다.

남아공은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종 3차전에서 한국을 1-0으로 꺾었다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 남아공 대표팀을 지휘하는 브로스 감독. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

이 승리로 남아공은 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 한국(1승 2패·승점 3)을 제치고 조 2위로 32강 진출을 확정했다. 반면 한국은 조 3위로 밀려 다른 조 결과를 지켜보는 처지가 됐다.

경기 후 기자회견에 나선 브로스 감독은 만족감을 감추지 않았다. 그는 "우리가 준비한 경기 내용과 원하는 결과가 모두 나왔다"라며 "선수들이 전술을 완벽하게 수행했고, 한국보다 우리의 전술적 대응이 더 좋았다"라고 평가했다.

브로스 감독은 이번 승리의 출발점으로 '분석'을 꼽았다. 그는 "한국은 예상했던 그대로의 팀이었다. 스피드가 뛰어나고 활동량이 많으며 수비 뒷공간을 공략하는 데 강점이 있다는 것을 잘 알고 있었다"라며 "좋은 분석관을 두는 것은 매우 중요하다. 우리는 한국에 대한 충분한 정보를 바탕으로 경기를 준비했다"라고 말했다.

남아공이 준비한 핵심 전략은 명확했다. 한국이 공을 소유했을 때는 공간을 철저하게 차단하고, 볼을 탈취한 뒤에는 빠른 공격수들을 활용해 역습을 전개하는 것이었다.

브로스 감독은 "한국이 공을 가졌을 때 모든 공간을 효과적으로 막아냈다"라며 "반대로 우리가 공을 잡았을 때는 매우 위협적이었다. 빠른 선수들이 있었고, 그 선수들에게 정확하게 패스를 연결할 수 있는 선수들도 있었다. 그것이 승리의 가장 큰 이유"라고 설명했다.

남아공은 전반에도 여러 차례 좋은 기회를 만들었다. 브로스 감독은 하프타임에도 선수들에게 흔들리지 말 것을 주문했다고 밝혔다.

그는 "전반에도 충분히 득점 기회가 있었다. 선수들에게 지금처럼 계속하면 반드시 기회가 올 것이고, 그 한 번의 기회를 살리면 승리할 수 있다고 이야기했다"라며 "결국 후반에 그 장면이 나왔다"라고 말했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 남아공의 브로스 감독이 25일 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 한국과의 경기에서 남아공 선수들에게 지시를 내리고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

실제로 남아공은 후반 18분 역습 상황에서 타펠로 마세코의 결승골로 승부를 갈랐다. 이후 한국은 손흥민(LAFC)과 조규성(미트윌란) 등 공격 자원을 앞세워 총공세에 나섰지만 끝내 남아공의 수비를 뚫지 못했다.

브로스 감독은 "실점 이후 한국이 더욱 공격적으로 나설 것이라는 점도 예상하고 있었다"라며 "선수들이 포지션을 잘 유지했고, 한국에 결정적인 기회를 거의 허용하지 않았다"라고 만족감을 드러냈다.

한국 선수들의 움직임이 이전 경기보다 둔해 보였다는 질문에도 그는 상대 컨디션보다 자신들의 준비를 강조했다.

브로스 감독은 "한국이 좋지 않았기 때문이 아니라 우리가 한국의 공격을 잘 통제했고, 우리가 공을 가졌을 때도 효과적으로 경기를 운영했기 때문"이라고 답했다.

2021년 남아공 대표팀 지휘봉을 잡은 브로스 감독은 그동안 적지 않은 비판을 받았다고 털어놨다. 그는 "지난 몇 년 동안, 특히 최근 몇 주 동안 많은 비판을 받았다. 사람들이 내가 무엇을 하려는지 이해하지 못했다"면서도 "하지만 나는 한 번도 선수들을 의심한 적이 없다. 이 선수들은 늘 나에게 믿음을 보여줬다"라고 말했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 남아공의 브로스 감독이 25일 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 한국과의 경기에서 남아공 선수들에게 지시를 내리고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

이어 선수단의 정신력을 가장 큰 장점으로 꼽았다. 브로스 감독은 "우리 팀은 일이 잘 풀리지 않을 때 더 단단하게 뭉친다. 서로를 비난하는 선수가 없고, 오히려 더 많이 뛰고 더 열심히 싸운다"며 "이런 정신력은 많은 팀들이 본받을 만하다"라고 칭찬했다.

남아공은 이번 승리로 사상 처음 월드컵 토너먼트 진출이라는 새 역사를 썼다. 자국에서 열린 2010년 남아공 월드컵에서도 조별리그를 넘지 못했던 남아공은 이번 대회에서 처음으로 조별리그를 통과했다.

올해 74세의 브로스 감독은 이번 대회를 끝으로 대표팀 지휘봉을 내려놓을 예정이지만, 선수들과 함께 또 하나의 역사를 만들었다.

그는 "많은 사람들이 우리가 조별리그를 통과하지 못할 것이라고 예상했지만 선수들이 모든 것을 증명했다"라며 "최대한 오래 이 대회에 남고 싶다. 이제 32강에서도 또 다른 역사를 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다.

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