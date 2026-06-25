[2026WC] 남아공전 충격패 후폭풍... 한국 FIFA 랭킹 28위 추락

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당한 여파로 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 하락을 피하지 못했다.

25일(한국시간) 공개된 FIFA 랭킹에 따르면 홍명보 감독이 이끄는 한국은 2026 북중미 월드컵 조별리그 경기 결과가 반영되면서 기존 25위에서 28위로 세 계단 내려앉았다. 랭킹 포인트도 33.03점이 감소해 1558.72점을 기록했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 25일 펼쳐진 남아공과의 조별리그 A조 3차전에서 한국 대표팀이 0-1로 패하자 대표팀 선수들이 낙담하고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

한국은 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 가운데 일본(16위), 이란(21위), 호주(25위)에 이어 네 번째로 높은 순위를 유지했지만, 월드컵 조별리그 최종전 패배의 충격은 고스란히 랭킹에도 반영됐다.

홍명보호는 이날 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다.

체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두며 기분 좋게 출발했던 한국은 멕시코에 0-1로 패한 데 이어 남아공에도 무릎을 꿇으며 1승 2패(승점 3·골득실 -1)로 조별리그를 마쳤다.

특히 남아공전에서는 경기 내내 공격 전개가 원활하지 못했다. 결정적인 득점 기회를 거의 만들지 못했고, 후반 18분 역습 상황에서 선제골을 내준 뒤 끝내 만회하지 못했다. 남아공의 결정력이 다소 아쉬웠기에 추가 실점을 피했을 뿐, 경기 내용에서는 기대에 크게 미치지 못했다는 평가를 받았다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 낙담한 채 그라운드를 빠져나가고 있다. 2026.6.25 psoq1337@newspim.com

이번 패배로 한국은 A조 3위로 내려앉으며 조 1·2위에게 주어지는 32강 직행 티켓을 놓쳤다. 다만 대회 방식상 각 조 3위 12개 팀 가운데 성적이 좋은 8개 팀이 토너먼트에 진출하는 만큼, 다른 조 경기 결과에 희망을 걸게 됐다.

현재 A조부터 C조까지 조별리그 일정이 마무리된 가운데 한국은 조 3위 팀들 가운데 4위를 유지하고 있지만, 남은 조별리그 결과에 따라 순위가 달라질 수 있어 마지막까지 상황을 지켜봐야 한다.

반면 한국을 꺾고 사상 처음으로 월드컵 토너먼트 진출을 확정한 남아공은 FIFA 랭킹이 6계단 상승한 54위까지 올라섰다. 조별리그 3전 전승을 달성한 멕시코도 랭킹을 끌어올리며 10위에 올라 처음으로 톱10에 진입했다.

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