트럼프, 푸틴 통화 후 "러시아 경유 30만 톤 즉시 공급"…150만 톤 추가 합의

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러시아 정제시설 상황 따라 300만 톤 추가 공급…총 최대 480만 톤

중간선거 앞두고 경유 가격 안정 총력…미국, 러시아산 경유 거래 제재 한시적 완화

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화한 뒤 러시아가 미국과 글로벌 시장에 30만 톤 이상의 경유를 즉시 공급하기로 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 밝히고, 러시아가 "11월에 추가로 50만 톤, 그 직후 100만 톤을 공급하기로 합의했다"고 설명했다.

그는 이어 "러시아가 정제시설의 상태에 따라 단기간 내 300만 톤의 경유를 추가로 공급할 예정"이라고 소개했다.

이에 따라 러시아가 공급하기로 한 경유는 조건부 물량까지 포함하면 총 480만 톤을 넘을 전망이다.

트럼프 대통령은 "호르무즈 해협에 대한 우리의 완전한 통제권과 이번 러시아 에너지 관련 중대한 발표를 바탕으로 미국과 전 세계의 경유 가격이 기록적인 폭으로 빠르게 하락할 것"이라고 강조했다.

그는 "특히 우리의 위대한 농민과 축산업자, 트럭 운전사 등 미국인들을 위한 가격 인하가 나의 최우선 과제"라며 "이것은 매우 크고 중요한 발표"라고 밝혔다.

이어 "이란이 핵무기를 보유하지 못할 것이라는 점도 반드시 이해돼야 한다"고 덧붙였다.

28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 윌리엄스의 5번 주간 고속도로(I-5)에서 트럭 한 대가 경유 가격 표지판 옆을 지나가고 있다. [사진= 로이터 뉴스핌]

이번 합의는 미국이 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 러시아 에너지 부문에 제재를 가하고 있는 가운데 이뤄졌다는 점에서 주목된다.

9일 AP통신과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 재무부는 러시아산 경유의 국제시장 공급을 가능하게 하기 위해 관련 거래를 한시적으로 허용하는 제재 면제 조치를 내놨다.

트럼프 대통령은 오는 11월 3일 중간선거를 앞두고 급등한 경유 가격을 낮추기 위해 총력을 기울이고 있다.

경유 가격 상승으로 농민과 축산업자, 트럭 운전사 등 공화당의 주요 지지 기반에 속하는 유권자들의 경제적 부담이 커지면서 중간선거를 앞둔 공화당에도 정치적 부담으로 작용하고 있기 때문이다.

특히 경유는 농기계와 화물차 운행에 필수적인 연료로, 가격 상승은 농산물 생산비와 물류비 증가로 이어져 전반적인 물가 상승 압력을 높이고 있다.

미국자동차협회(AAA)에 따르면 미국의 평균 경유 가격은 갤런당 6달러를 웃돌고 있다.

앞서 주요 7개국(G7)은 지난 2일 국제에너지기구(IEA)를 통해 총 1억 배럴 규모의 원유와 경유 등 비축유를 공동 방출하기로 발표했다.

이번 조치는 지난 3월 합의한 비축유 방출 약속의 이행을 가속화하는 것으로, 향후 4개월에 걸쳐 진행된다.

G7은 특히 첫 20일 동안 회원국과 협력국들이 상당한 규모의 경유 비축분을 우선 방출하기로 했다고 밝혔다.

이어 필요한 경우 추가적인 경유 비축분 방출 가능성을 논의하기 위해 IEA 차원의 후속 협의를 진행하기로 했다.

smlee@newspim.com