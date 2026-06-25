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[2026WC] '남아공전 패배' 설영우 측 "도 넘은 욕설·허위사실 유포, 선처 없이 법적 대응"

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AI 핵심 요약

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  • 대한민국 축구대표팀이 25일 남아공전에 0-1로 패해 조3위로 밀려났다
  • 설영우는 경기 후 쏟아진 악성 댓글과 인신공격에 직면했다
  • 소속사는 욕설·허위사실 유포 등에 법적 대응을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당한 가운데, 대표팀 수비수 설영우(즈베즈다)가 자신을 향한 악성 댓글과 인신공격에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 25일 펼쳐진 남아공과의 조별리그 A조 3차전에서 오른쪽 윙백으로 선발 출전한 설영우. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두고, 멕시코와의 2차전에서 0-1로 패했던 한국은 1승 1패로 마지막 경기를 맞았다. 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위로 32강 진출을 확정할 수 있었지만 후반 18분 실점하며 끝내 무릎을 꿇었다.

한국은 1승 2패(승점 3·골득실 -1)로 조별리그를 마쳤고, 남아공(1승 1무 1패·승점 4)에 밀려 조 3위로 내려앉았다. 자력으로 32강 진출하는 데는 실패했으며, 각 조 3위 팀들의 성적을 비교하는 와일드카드 경쟁 결과를 기다리게 됐다.

패배 직후에는 설영우를 향한 악성 댓글이 급격히 늘어났다. 이날 오른쪽 윙백으로 선발 출전한 설영우는 경기력에 대한 비판을 받았다. 하지만 일부 온라인 공간에서는 욕설과 인신공격, 허위사실 유포까지 이어지며 논란이 커졌다.

결국 설영우 측은 공식 SNS를 통해 법적 대응 방침을 발표했다. 설영우의 소속사 스포티 프로젝트는 "선수에게 항상 응원과 관심을 보내주시는 모든 분들께 감사드린다"라며 "경기력에 대한 의견과 평가는 스포츠의 일부이며 건설적인 비판과 다양한 의견은 건강한 스포츠 문화의 중요한 요소"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 설영우 측이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 남아프리카공화국과의 경기 패배 이후 악플러들을 향해 강경대응을 예고했다. [사진 = 스포티 프로젝트 SNS] 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

다만 "최근 일부 댓글과 메시지 가운데 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있다"라고 지적했다.

이어 "이러한 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없으며 선수 개인뿐 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있다"라며 "건전하게 응원하고 소통하는 팬들의 공간까지 훼손하는 행위"라고 강조했다.

소속사는 현재 관련 게시물과 댓글을 지속적으로 모니터링하고 있다고 밝혔다. 또 "악의적인 비방과 인신공격, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해서는 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정"이라며 법적 조치를 예고했다.

wcn05002@newspim.com

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