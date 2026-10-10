전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.10 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유럽증시, EU·中 하이브리드車 수출 물량 합의 소식에 일제히 올라… 자동차 강세

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 9일 유럽 증시가 트럼프 발언에 상승했다.
  • EU와 중국은 전기차 수출 축소에 합의했다.
  • 국제유가·국채금리는 하락했으나 불안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 9일(현지시각) 유럽 주요국의 증시가 일제히 올랐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 중간선거 때까지는 이란을 공격하지 않겠다고 한 발언이 긍정적 영향을 미쳐 국제유가는 장중 1% 이상 떨어졌다. 다만 이후 낙폭을 줄였다. 

유럽연합(EU)과 중국은 중국산 하이브리드차와 플러그인 하이브리드차의 EU 수출 물량을 절반으로 줄이기로 합의했다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 6.04포인트(0.97%) 오른 631.55로 장을 마쳤다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 280.30포인트(1.13%) 상승한 2만5087.27에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 110.45포인트(1.06%) 뛴 1만552.05로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 73.64포인트(0.95%) 전진한 7803.33으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 448.43포인트(0.91%) 오른 4만9746.31에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 104.20포인트(0.55%) 상승한 1만9033.10으로 마감했다.

스페인 마드리드 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령의 발언으로 중동 전쟁이 당분간 소강 상태에 접어들 것이라는 전망 속에 국제유가가 약세를 보였다. 

브렌트유 선물은 이날 장중 1.1% 하락한 배럴당 103.18달러까지 떨어졌다. 다만 이후 낙폭을 줄여 영국 시각 오후 5시29분 현재 0.13% 내린 배럴당 104.14달러에 거래됐다. 

로이터통신은 "트럼프의 발언은 고유가가 인플레이션 압력을 키우고 주요 중앙은행들이 통화정책을 더욱 공격적으로 긴축하도록 만들 수 있다는 우려를 해소하며 투자자들에게 안도감을 제공했다"고 진단했다. 

유로존(유로화 사용 21개국) 국채 금리도 이번 주 수십 년 만의 최고 수준을 기록한 뒤 하락세로 돌아섰다. 

하지만 프랑스 등 유럽 주요국에서 재정에 대한 우려의 시선이 계속되면서 국채는 앞으로도 불안정 상태에 놓일 가능성이 크다는 지적이 나오고 있다. 

뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치 애널리스트들은 "국채 금리 상승 압력은 금리 상승이 경기 모멘텀을 약화시키거나 차입 비용 증가가 금융시장 스트레스로 이어지거나 인플레이션 둔화가 뚜렷하게 나타날 경우에야 멈출 가능성이 높다"고 말했다. 

범유럽 주가지수인 STOXX 600 지수는 이날 1% 상승하며 한 주 동안의 낙폭을 모두 만회했다. 이 지수는 유가와 국채 금리가 급등하면서 투자자들이 위험자산을 회피한 영향으로 전날 약 4개월 만의 최저 수준에서 거래를 마쳤다.

마로시 셰프초비치 EU 무역담당 집행위원은 이날 중국 베이징에서 왕원타오 중국 상무부장과 이틀간 협상을 마친 뒤 기자회견을 열어 "중국산 하이브리드차의 EU 수출 물량을 절반가량 줄이는 내용의 이해(understanding)에 도달했다"고 밝혔다. 

양측은 또 중국의 희토류와 영구자석 등 전략 광물의 수출 허가 절차를 완화하고, EU 기업의 중국 시장 접근성을 개선하기로 했다. 

이런 호재 속에 유럽 자동차업종 지수는 1.5% 상승하며 3주여 만에 가장 큰 일일 상승폭을 기록했다. 

주요 섹터 대부분이 오름세를 보인 가운데 통신업종 지수만 2.9% 하락하며 8개월 만의 최저치를 기록했다.

독일 통신업체 도이체텔레콤은 미국 우주항공·위성통신 기업 스페이스X가 전국 저주파 대역 주파수 자산을 인수하는 계약을 체결했다는 소식에 7.9% 급락했다. 

이번 거래로 스페이스X는 미국 전역에서 기존 이동통신 사업자들을 직접 위협할 수 있는 위성 기반 이동통신 서비스를 확대할 수 있게 됐다.

도이체텔레콤은 미국 이동통신업체 T모바일 US의 지분 54%를 보유하고 있다. T모바일 US 주가는 이날 미국 오후장에서 12% 하락했다.

영국 통신업체 보다폰과 스페인 통신업체 텔레포니카는 각각 4.5% 이상 하락했고, 프랑스 통신업체 오랑주는 2.5% 내렸다 .

시장은 이제 3분기 실적 발표로 눈을 돌리고 있다.

런던증권거래소그룹(LSEG)은 STOXX 600 편입 기업들의 3분기 순이익이 전년 동기 대비 21% 증가할 것으로 예상하고 있다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
사진
JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동