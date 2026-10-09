네이버웹툰 '재혼 황후' 애니로…크런치롤서 공개

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웹툰엔터 자회사 LDF, 하야테·크런치롤과 파트너십

뉴욕 코믹콘서 발표…'더 복서'·'입학용병'도 제작

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 네이버웹툰의 인기 작품 '재혼 황후' 등이 애니메이션으로 제작된다.

네이버웹툰은 8일(현지시간) 모회사 웹툰 엔터테인먼트의 자회사 라인디지털프론티어(LDF)가 일본 애니메이션 제작사 하야테, 스트리밍 업체 크런치롤과 웹툰 원작 애니메이션 공동 제작 파트너십을 맺었다고 밝혔다.

세 회사는 애니메이션화 가능성이 있는 웹툰 약 15편을 골라 개발 단계부터 협력한다. 하야테가 개발과 제작을 주도하고, 크런치롤이 완성된 작품을 일부 지역에서 독점 스트리밍한다. 대상은 모두 LDF가 운영하는 모바일 앱에서 서비스되는 작품이다.

이번 파트너십은 미국 뉴욕 코믹콘 크런치롤 쇼케이스에서 발표됐다. 이 자리에서 '재혼 황후'와 '더 복서'가 애니메이션화 대상으로 새로 공개됐고, '입학용병'의 티저 비주얼도 함께 나왔다. 세 작품 모두 스페셜 프로모션 영상이 상영됐으며 '재혼 황후'는 캐릭터 아트와 제작진, 성우진도 공개됐다.

LDF의 모리 히로시 대표이사 사장은 "일본 애니메이션은 전 세계 관객들에게 사랑받는 문화적 영향력이 됐다"며 "이번 파트너십을 통해 우리의 웹툰 원작을 일본 및 전 세계 팬들에게 애니메이션이라는 흥미로운 새로운 포맷으로 선보일 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

세 작품 모두 글로벌 누적 조회수가 10억 회를 넘는 인기작이다. '재혼 황후'는 30억 회, '입학용병'은 28억4000만 회, '더 복서'는 10억6000만 회를 기록했다. '재혼 황후'는 오는 11월 디즈니플러스 오리지널 시리즈로도 공개될 예정이다.

재혼 황후.[사진=네이버웹툰 제공] 2026.10.09 mj72284@newspim.com

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