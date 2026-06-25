[2026WC] 32강 가도 걱정, 김민재 부상 교체·황인범 절뚝...핵심 선수 몸상태도 변수

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 남아프리카공화국전에서 한국 축구 대표팀의 핵심 전력인 김민재(바이에른 뮌헨)와 황인범(페예노르트)이 경기 중 몸에 이상을 보이면서, 32강 진출 여부를 기다려야 하는 홍명보호의 걱정이 더 커졌다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다.

[서울=뉴스핌] 황인범(왼쪽)과 김민재가 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 3차전 남아공과의 경기에서 몸에 이상 반응을 보였다. [사진=로이터] 2026.06.25 football1229@newspim.com

비기기만 해도 32강 진출을 자력으로 확정할 수 있었지만 한국은 승점을 추가하지 못했다. 1승2패(승점 3)로 조 3위가 된 한국은 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 처지가 됐다.

이런 상황에서 한국의 핵심 전력인 김민재와 황인범이 경기 도중 몸 상태에 이상 반응을 보이며 우려가 커지고 있다. 이날 경기에서 교체 출전한 손흥민을 대신해 주장 완장을 찼던 김민재는 후반 20분 박진섭(저장)과 교체됐다. 만회골이 필요한 상황에서 센터백 교체가 이뤄진 배경에는 종아리 통증이 있었다.

김민재는 경기 후 "경기 도중 종아리가 조금 좋지 않아서 벤치에 알렸다"며 "그렇게 심한 상황은 아니다"라고 설명했다. 다만 한국이 32강 진출 가능성을 남겨둔 상황에서 한국의 핵심 수비수인 김민재의 몸 상태에 이상이 생긴다면 큰 변수가 될 전망이다. 김민재는 이날 경기를 포함해 스리백의 가운데 수비수를 맡아 수비를 지휘했다.

중원 핵심 황인범도 경기 막판 다리 경련을 호소했다. 이미 한국이 교체 카드를 모두 사용한 뒤라 황인범은 고통을 참고 끝까지 뛰었다. 황인범은 경기 후 "경련이 심했지만 지금은 걸어 다녀도 통증은 없다"며 "내일까지 상황을 봐야겠지만 크게 다친 상황은 아니다"라고 말했다.

황인범은 지난 3월 오른발 부상을 당해 시즌 아웃 판정을 받은 바 있다. 자칫하면 월드컵 출전이 무산됐을 수도 있는 상황이었으나, 회복 끝에 대표팀 엔트리에 승선했다. 한국의 핵심 미드필더가 부상을 당했던 만큼, 그의 몸 상태에 더 예민하게 반응할 수밖에 없다.

한국은 아직 탈락이 확정된 것은 아니다. 48개국 체제에서 각 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 오를 수 있다. 다만 극적으로 기회가 주어지더라도 경기력 회복과 함께 핵심 선수들의 몸 상태 점검이 우선 과제가 됐다.

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