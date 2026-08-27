진양곤 HLB그룹 의장, HLB이노베이션·파나진 주식 장내 매수

AI 핵심 요약beta
- 진양곤 HLB 의장이 27일 계열사 주식 2곳을 매수했다
- 문정환·김범수 등 HLB 경영진도 잇달아 지분을 샀다
- HLB는 사업 경쟁력과 중장기 성장 기대를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB그룹은 진양곤 의장이 지난 18일부터 26일까지 총 5차례에 걸쳐 HLB이노베이션 주식 1만3485주를, 18일부터 20일까지 총 3차례에 걸쳐 HLB파나진 주식 13만100주를 각각 장내 매수했다고 27일 밝혔다.
그룹 주요 경영진도 계열사 주식을 매수했다. 문정환 HLB그룹 부회장은 지난 20일부터 25일까지 총 4차례에 걸쳐 HLB바이오스텝 주식 1만5194주를 장내 매수했다. 김범수 HLB이노베이션 사장도 지난 25일 HLB이노베이션 주식 4000주를 매수했다.
HLB그룹에 따르면 진 의장은 이번 매수를 포함해 올해 들어 총 59차례 계열사 주식을 매수했다. 회사 측은 진 의장과 주요 경영진의 지분 매수를 각 계열사의 사업과 중장기 성장 가능성에 대한 신뢰를 나타낸 행보로 보고 있다.
HLB이노베이션은 기존 사업과 함께 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스를 통한 키메라항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 개발을 진행하고 있다. 회사는 혈액암 CAR-T 치료제 임상 중간 결과를 하반기 글로벌 학회에서 공개할 예정이다.
HLB파나진은 자체 개발한 펩타이드핵산(PNA) 소재의 글로벌 공급 확대와 이를 활용한 항체-올리고뉴클레오타이드 접합체(AOC) 신약 개발을 추진하고 있다.
HLB바이오스텝은 일본 임상시험수탁기관(CRO) 시믹(CMIC)과 협력해 한국과 일본을 연계한 비임상 서비스 체계를 구축하고 있다.
HLB그룹에서는 앞서 김태한 바이오부문 총괄회장을 비롯해 브라이언 김 HLB이노베이션 대표, 백윤기 HLB생명과학 대표, 백성진 HLB바이오스텝 대표, 김도연 HLB제넥스 대표, 장인근 HLB파나진 대표, 심경재 HLB펩 대표 등도 계열사 주식을 매수했다.
HLB그룹 관계자는 "진양곤 의장을 비롯한 그룹 주요 경영진의 계열사 지분 매수는 각 회사가 보유한 사업 경쟁력과 중장기 성장 가능성에 대한 신뢰를 보여주는 것"이라며 "각 계열사의 핵심 사업이 실질적인 성장과 기업가치 확대로 이어질 수 있도록 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com