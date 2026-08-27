S-OIL, 창립 50주년 맞아 프로야구로 고객 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 26일 수원서 스폰서데이를 열고 시구 행사를 했다.
- 창립 50주년을 맞아 주유소·충전소 대표 등 80명을 초청했다.
- KT위즈와 5년째 공동마케팅하며 브랜드 친밀도를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=S-OIL이 창립 50주년을 맞아 프로야구를 활용한 고객 소통 강화에 나섰다.
S-OIL은 지난 26일 수원 KT 위즈파크에서 주유소·충전소 대표자들을 초청해 시구 행사를 포함한 'S-OIL 스폰서데이'를 개최했다고 27일 밝혔다.
S-OIL은 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 친밀도를 높이기 위해 KT위즈와 5년째 공동 마케팅을 이어오고 있다. 올해 행사는 창립 50주년을 기념해 마련됐다.
행사에는 안와르 알 히즈아지 S-OIL 최고경영자(CEO)와 안종범 마케팅총괄 사장을 비롯해 주유소·충전소 대표자 등 약 80명이 참석했다. 참석자들은 함께 야구 경기를 관람하며 소통하는 시간을 가졌다.
경기 시작에 앞서 안종범 사장이 특별 시구자로 나섰다. 안 사장은 S-OIL의 마스코트 '구도일'을 상징하는 등번호 951번 유니폼을 착용하고 시구했다.
야구장을 찾은 관람객들을 대상으로 한 현장 이벤트도 진행됐다. S-OIL 마스코트인 구도일과 구미소가 관람석과 응원단상 등을 돌며 응원에 참여했으며, 댄스와 퍼포먼스, 전광판 이벤트 등을 통해 야구팬들과 소통했다.
S-OIL 관계자는 "올해 창립 50주년을 맞아 고객들과 더욱 가까이에서 소통하고 야구장을 찾은 팬들에게 친근한 브랜드 경험을 제공할 수 있어 뜻깊은 자리였다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com