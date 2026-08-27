한은, 올해 성장률 3.3%로 상향…상향폭 절반은 '반도체 효과'

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 27일 올해 성장률 전망을 3.3%로 높였다.
- 반도체 호조가 상향폭의 절반가량을 이끌었다.
- 수출·투자 개선 속 물가압력과 불확실성은 남았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI·반도체 향방이 성장경로 변수, 근원물가 올해·내년 2.5%
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 예상보다 강한 반도체 경기 호조에 힘입어 올해 경제성장률 전망치를 3.3%로 대폭 높였다. 전망치 상향폭의 절반가량이 반도체 경기 호조에 따른 것으로 분석됐다.
한국은행이 27일 발표한 '경제전망'에 따르면 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치는 3.3%로 지난 5월 전망치 2.6%보다 0.7%포인트(p) 상향됐다. 내년 성장률 전망치도 기존 2.1%에서 2.9%로 0.8%p 높아졌다.
성장률 전망을 끌어올린 가장 큰 요인은 반도체 경기 호조다. 한은은 지난 5월 이후 반도체 경기가 당초 예상을 웃돈 데 따른 올해 성장률 상향 효과를 0.35%p로 추산했다.
지난해와 올해 1분기 실적치 수정은 성장률 전망을 0.2%p 높이는 요인으로 반영됐다. 3대 메가프로젝트 등 투자 가속화와 예상보다 작은 중동 사태 영향도 각각 0.1%p씩 성장률을 높이는 방향으로 작용했다.
반도체 호조는 수출과 설비투자 전망에도 반영됐다. 올해 재화수출 증가율 전망치는 지난 5월 4.9%에서 9.7%로 4.8%p 높아졌고 설비투자는 4.4%에서 6.8%로 상향됐다.
한은은 "하반기에도 IT 부문을 중심으로 수출과 투자의 호조가 이어질 것"이라며 "중동발 에너지 공급망 차질이 점차 완화되면서 비IT 부문의 부진도 완화될 것"으로 내다봤다.
반도체 호황에 따른 소득 여건 개선으로 올해 민간소비 증가율 전망치는 기존 2.0%에서 2.1%로 소폭 높아졌고 내년에는 2.3% 증가할 것으로 예상됐다. 건설투자 증가율은 올해 기존 0.6%에서 0.2%로 낮아졌다.
한은은 반도체 호황으로 늘어난 소득이 소비 등 내수로 점차 확산될 것으로 봤다. 다만 직접적인 수혜가 일부 산업과 계층에 집중돼 있어 경제 전반으로 파급되는 데에는 시차가 있을 것으로 평가했다.
성장세 확대에 따른 수요 측 물가 압력도 커질 것으로 예상됐다. 올해 소비자물가 상승률 전망치는 2.7%, 내년은 2.3%로 지난 5월 전망을 유지했다. 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률 전망치는 올해 2.4%에서 2.5%로, 내년은 2.3%에서 2.5%로 각각 높였다.
한은은 누적된 비용 압력이 내구재 등을 중심으로 전이되는 가운데 소득 여건 개선에 따른 수요 측 압력이 예상보다 커지면서 근원물가 상승률도 기존 전망을 웃돌 것으로 짚었다.
향후 성장경로에서도 반도체 경기와 AI 산업의 향방이 주요 변수로 꼽혔다. AI 확산으로 반도체 관련 수출·투자가 예상보다 확대되고 IT 호황의 다른 부문 파급 효과가 커질 경우 성장세가 기본 전망을 웃돌 가능성이 있다.
AI 투자 수익성에 대한 우려로 글로벌 실물투자가 조정되거나 금융시장 변동성이 확대될 경우에는 성장세가 예상보다 약해질 수 있다. 중동지역 긴장 완화와 에너지 공급망 정상화는 상방 요인으로, 중동지역 긴장 고조와 미국의 통상압력 확대는 하방 요인으로 제시됐다.
한은은 "반도체 경기는 예상을 상회하는 호조세가 이어지고 있으나 AI 산업의 향방에 따라 변동성이 높을 것으로 예상된다"며 "중동상황의 전개양상, 반도체 경기의 확장 및 내수 파급 정도 등과 관련한 불확실성이 잠재해 있다"고 설명했다.
eoyn2@newspim.com