아이알큐더스, 권재열 교수 고문 위촉

AI 핵심 요약beta
- 아이알큐더스가 27일 권재열 교수를 신임 고문으로 위촉했다.
- 회사는 전자주주총회 법률자문 역량을 강화해 제도 변화에 대응한다.
- 2027년 전자주총 본격화 앞두고 서비스 신뢰성 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 제도 시행 앞두고 대응 역량 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 기업설명(IR) 솔루션 전문기업 아이알큐더스가 권재열 경희대학교 법학전문대학원 교수를 신임 고문으로 위촉하고 전자주주총회 관련 법률자문 역량 강화에 나선다.
27일 아이알큐더스는 권 교수를 신임 고문으로 위촉하고 취임식을 진행했다고 밝혔다.
권 고문은 상법과 자본시장법 분야 전문가로 상법 시행령 제정 태스크포스(TF) 위원장을 역임했다. 경희대학교 법학전문대학원 원장과 한국상사판례학회 회장을 거쳤으며 법학전문대학원협의회 법학적성시험 출제위원장도 맡았다.
권 고문은 앞으로 전자주주총회 관련 법률자문을 중심으로 회사의 법률·대외 자문을 담당할 예정이다.
아이알큐더스는 지난 2023년 주주총회 통합관리시스템을 상용화한 뒤 전자투표와 전자위임장, 현장전자표결, 생중계 등 주주총회 관련 서비스를 제공하고 있다.
지난 2026년 정기 주주총회 시즌에는 고려아연을 포함한 88개 상장사를 대상으로 현장병행형·참가형 전자주주총회 서비스를 제공했다.
회사는 2027년 전자주주총회관리기관 업무 개시를 앞두고 권 고문 영입을 통해 전자주총 제도 변화에 대응하기 위한 법률자문 기능을 강화한다는 계획이다.
이종승 아이알큐더스 대표이사는 "상법 최고 권위자인 권재열 고문의 합류로 당사의 전자주총 솔루션이 완벽한 법률적 신뢰성까지 확보하게 됐다"며 "2027년 제도 본격화를 앞두고 상장기업들이 혼선 없이 전자주총을 도입하고 대응할 수 있도록, 가장 안전하고 검증된 시스템과 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com