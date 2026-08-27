코오롱 헬리녹스 웨어, 26FW 컬렉션 출시…9월 플래그십 오픈

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 헬리녹스 웨어(Helinox Wear)가 경량 설계를 바탕으로 한 26FW 컬렉션을 선보인다. 작년 대비 대폭 확대된 총 80여개의 핵심 아이템으로 구성됐으며, 메인 슬로건 'STEP INTO THE LIGHT'와 브랜드 심볼 '이클립스(Eclipse)'를 통해 아웃도어의 기능성과 일상의 미학을 조화시킨 방향성을 담았다.

헬리녹스 웨어 26FW 화보. [사진= 코오롱]

이번 컬렉션은 '퍼텍스 언리미티드(PERTEX UNLIMITED)', '폴라텍 알파(Polartec Alpha)', 도레이사의 '트라이스펙(Tryspec)' 등 고기능성 소재를 적용한 패커블·포터블 아우터 라인업을 선보인다. 지난 26SS 시즌 인기를 끈 '이클립스 라이트팩'에 이어 18L·26L 용량의 신규 백팩 '이클립스 데이팩'도 새롭게 출시한다.

주목할 제품은 '이클립스 팩 다운자켓'이다. 지난해 25FW 론칭 한 달 만에 완판된 데 이어 올해 '2026 레드닷 디자인 어워드' 최고상(Best of the Best)을 수상했다. L 사이즈 기준 320g의 초경량성과 800필파워 구스다운을 적용했으며, 이번 시즌 물량을 확대하고 컬러를 3종에서 4종으로 늘렸다.

헬리녹스 웨어는 오는 9월 10일 첫 단독 매장인 '헬리녹스 웨어 서울 플래그십 스토어'를 정식 오픈하며, 이곳에서 이클립스 팩 다운자켓의 전 색상 라인업을 가장 먼저 선보일 예정이다.

헬리녹스 웨어 관계자는 "새롭게 선보일 서울 플래그십 스토어를 통해 헬리녹스 웨어가 전하는 독보적인 제품력과 공간의 가치를 깊이 있게 경험하시길 바란다"고 전했다.

fineview@newspim.com