코오롱 헬리녹스 웨어, 26FW 컬렉션 출시…9월 플래그십 오픈

AI 핵심 요약beta
- 헬리녹스 웨어가 27일 26FW 컬렉션을 공개했다.
- 경량 설계와 기능성 소재로 아우터·백팩을 확장했다.
- 9월 10일 서울 플래그십 스토어를 연다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 헬리녹스 웨어(Helinox Wear)가 경량 설계를 바탕으로 한 26FW 컬렉션을 선보인다. 작년 대비 대폭 확대된 총 80여개의 핵심 아이템으로 구성됐으며, 메인 슬로건 'STEP INTO THE LIGHT'와 브랜드 심볼 '이클립스(Eclipse)'를 통해 아웃도어의 기능성과 일상의 미학을 조화시킨 방향성을 담았다.
이번 컬렉션은 '퍼텍스 언리미티드(PERTEX UNLIMITED)', '폴라텍 알파(Polartec Alpha)', 도레이사의 '트라이스펙(Tryspec)' 등 고기능성 소재를 적용한 패커블·포터블 아우터 라인업을 선보인다. 지난 26SS 시즌 인기를 끈 '이클립스 라이트팩'에 이어 18L·26L 용량의 신규 백팩 '이클립스 데이팩'도 새롭게 출시한다.
주목할 제품은 '이클립스 팩 다운자켓'이다. 지난해 25FW 론칭 한 달 만에 완판된 데 이어 올해 '2026 레드닷 디자인 어워드' 최고상(Best of the Best)을 수상했다. L 사이즈 기준 320g의 초경량성과 800필파워 구스다운을 적용했으며, 이번 시즌 물량을 확대하고 컬러를 3종에서 4종으로 늘렸다.
헬리녹스 웨어는 오는 9월 10일 첫 단독 매장인 '헬리녹스 웨어 서울 플래그십 스토어'를 정식 오픈하며, 이곳에서 이클립스 팩 다운자켓의 전 색상 라인업을 가장 먼저 선보일 예정이다.
헬리녹스 웨어 관계자는 "새롭게 선보일 서울 플래그십 스토어를 통해 헬리녹스 웨어가 전하는 독보적인 제품력과 공간의 가치를 깊이 있게 경험하시길 바란다"고 전했다.
fineview@newspim.com