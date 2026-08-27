진영승 합참의장 "적 도발 땐 압도적 타격"… 전투비행단·미사일사격대 점검

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장이 27일 공군·육군 부대를 점검했다.
- 영공방위와 정밀타격 즉응태세를 직접 확인했다.
- 실전훈련 강화와 완벽한 감시·타격태세를 주문했다.
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핵심 무인기 운용 비행단 찾아 "완벽한 감시태세 갖춰야"
장거리·초정밀 미사일부대에 "한 치 주저 없는 타격" 지시
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합동참모의장이 27일 공군 전투비행단과 육군 미사일사격대를 찾아 영공방위와 정밀타격 전력의 대비태세를 점검했다. 엄중한 안보 상황에서 공중전력의 즉응 출격 능력, 핵심 무인기 감시태세, 장거리 정밀타격 능력을 직접 확인한 것이다.
진 의장은 먼저 전투비행단의 대비태세를 점검하며 "적 도발 시 신속하게 출격해 적을 타격할 수 있는 압도적 능력과 태세를 갖춰야 한다"고 말했다. 이어 "실전적 훈련을 통해 전투기량을 실질적으로 높이고 작전 실행력을 강화해 국민에게 신뢰받는 군이 돼 달라"고 했다.
진 의장은 우리 군의 주요 자산을 운용하는 비행단도 방문해 최근 작전 현황을 보고받았다. 그는 핵심 무인기 전력을 운용하는 장병들에게 "자긍심을 갖고 부대원 모두가 원팀이 돼 완벽한 감시태세를 갖춰 달라"고 당부했다.
이어 육군 미사일사격대를 찾은 진 의장은 장거리·초정밀 미사일 전력을 "적에게는 공포를 주고 국민에게는 신뢰를 주는 자주국방의 핵심전력"이라고 평가했다. 그러면서 철저한 작전 준비와 실전적 훈련을 바탕으로 유사시 주저 없는 압도적 타격을 가해 적의 도발을 억제하고 전략적 주도권을 확보하라고 지시했다.
합참은 이번 현장점검이 영공방위태세와 정밀타격 자산의 즉응태세를 확인하기 위해 실시됐다고 밝혔다.
gomsi@newspim.com