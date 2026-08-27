네팔 홍수 한국인 추가 피해 접수 없어...9명 실종, 10명 고립

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정부합동 신속대응팀 출국...오늘 밤 도착 예정

외교부 "한국인 추가 피해 계속 확인 중"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 네팔 라수와 지역에서 발생한 대형 홍수로 한국인 9명이 실종되고 10명이 구조를 기다리고 있는 것과 관련해 27일 오후 현재 달라진 내용이 없다고 밝혔다. 다른 한국인 피해 상황도 접수되지 않았다고 밝혔다.

현재 연락이 끊긴 한국인은 라수와 지역에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전 직원3명과 두산에너빌리티 직원 6명 등 총 9명이다. 또 실종됐던 두산에너빌리티 직원 10명은 무사한 것이 확인됐지만 고립된 채 현지에서 구조를 기다리고 있다.

네팔에서 발생한 홍수로 인해 토석류에 휩싸인 주택들 [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.27

외교부는 "연간 약 2만 명의 우리 국민이 관광 목적으로 네팔을 방문하는 만큼 추가 피해 여부를 계속 확인하고 있다"고 밝혔다.

정부는 이날 오후 현지 수색과 구조활동을 지원하기 위해 정부합동 신속대응팀을 급파했다. 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 단장으로 한 신속대응팀은 외교부와 경찰청, 소방청 소속 인원 11명으로 구성됐다.

이들은 이날 오후 1시 40분 인천국제공항에서 출발했으며, 홍콩을 경유해 오후 9시 45분쯤 네팔 수도 카트만두에 도착할 예정이다.

박두순 외교부 대변인은 "신속대응팀은 네팔 당국과 긴밀히 협조하면서 필요한 지원 협조를 요청해 수색이나 구조에 필요한 조치를 수행할 것"이라고 말했다.

opento@newspim.com