삼립, 포켓몬 30주년 역대최다 1013종 띠부씰 신제품 7종

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼립이 포켓몬스터 30주년을 기념해 역대 최다인 1013종의 띠부씰을 담은 신제품 7종을 출시한다.

삼립이 역대 최다 1013종 띠부씰을 출시한다. [사진= 삼립]

이번 신제품은 세레비, 메가리자몽 Y, 레쿠쟈 등 전 세대를 아우르는 인기 포켓몬을 내세웠다. 일부 제품에는 칼슘, 아연 등을 더해 맛과 영양을 함께 고려한 것이 특징이다.

'세레비의 피스타치오 샌드'는 달콤한 초콜릿 시트 사이에 고소한 피스타치오 크림을 넣은 제품으로, 칼슘을 함유했다. '메가리자몽 Y의 로제 치즈 브레드'는 체다 & 모짜렐라 치즈 소스에 매콤한 불닭 소스를 더하고 스모크햄을 넣어 풍미와 식감을 높였으며, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연을 첨가했다. '레쿠쟈의 피스타치오 초코롤'은 달콤한 초콜릿 시트 속에 고소한 피스타치오 크림을 듬뿍 넣은 롤케이크이다. '데덴네의 초코칩 브라운 쿠키'는 브라운 슈가의 은은한 캐러멜 향과 달콤한 초콜릿칩의 풍미가 어우러진 아메리칸 스타일 쿠키로, 칼슘을 함유했다. '디그다의 스모어 브라우니'는 꾸덕한 브라우니 위에 마시멜로를 올린 디저트로 칼슘이 함유되어 있다. 살짝 데우면 마시멜로와 초콜릿이 녹아내려 한층 더 진하고 꾸덕한 맛을 즐길 수 있다.

9월 3일에는 신제품 2종을 추가로 선보인다. '블래키의 진한 초코 브라우니 링'은 초콜릿 풍미의 도넛 링에 진한 초콜릿 코팅을 한 번 더 해서 달콤함을 극대화한 제품이다. '플러시 & 마이농의 애플 생크림빵'은 과육이 씹히는 사과잼과 사과크림을 가득 채운 생크림빵으로 아연이 함유되어 있다. 신제품은 전국 편의점, 마트에서 구매 가능하다.

신제품 출시와 함께 포켓몬 띠부씰도 개편된다. '사랑받지 않는 포켓몬은 없다'는 콘셉트로 역대 최대 규모의 포켓몬이 담긴 1013종의 띠부씰을 선보인다. 이번 띠부씰은 포켓몬스터 30주년 기념 엠블럼을 적용해 제작되어 수집의 재미를 더했으며, 신제품 7종을 포함해 기존에 출시된 6종의 포켓몬빵에도 적용된다.

삼립 관계자는 "포켓몬 30주년을 맞아 포켓몬의 특색을 살린 제품과 함께 1013종이라는 역대 최대 규모의 띠부씰 라인업을 선보인다"며, "앞으로도 포켓몬 팬들이 즐길 수 있는 다양한 마케팅을 선보일 계획"이라고 말했다.

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