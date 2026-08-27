코윈테크, 85억원 규모 'ESS용 로봇' 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 코윈테크가 27일 디에프에스와 85억원 ESS 로봇 공급계약을 체결했다.
- 산업용 로봇·AMR·초고중량 AMR을 내년 2월까지 공급한다.
- AI 데이터센터 확대로 ESS 수요가 늘며 추가 수주도 논의 중이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지능형 로봇 전문기업 코윈테크가 국내 기업 디에프에스와 85억원 규모의 에너지저장장치(ESS)용 로봇 공급계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
계약에 따라 코윈테크는 배터리 팩을 ESS 인클로저에 자동 조립하는 산업용 로봇과 공정 간 부품을 운반하는 저상형 자율이동로봇(AMR), 수십톤 중량물을 이송하는 초고중량 AMR 등을 공급한다. 계약기간은 내년 2월까지다.
회사에 따르면 이 로봇들은 국내 에너지저장장치 및 배터리 제조기업의 ESS 조립 공장에 투입될 예정이다. 정부가 2029년까지 AI 데이터센터 구축 계획을 발표하면서 ESS 수요가 증가하고 있다.
코윈테크는 이번 수주로 신규 고객사를 확보했다. 지난 3월에는 204억원 규모의 북미향 ESS 로봇 자동화 공급계약을 체결한 바 있다.
코윈테크 관계자는 "산업 현장에 즉시 투입 가능한 맞춤형 로봇 경쟁력을 기반으로 글로벌 ESS 로봇 시장을 선점해 나가겠다"며 "현재 글로벌 ESS 제조기업들과도 추가 공급계약을 논의 중"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com