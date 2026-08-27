전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.27 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

1년 9개월 만에 기준금리 3%로…"서울 외곽 주택시장 위축될 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한은이 27일 기준금리를 3%로 올렸다
  • 대출 부담이 커져 주택거래 위축이 예상됐다
  • 서울 핵심지는 하락 제한, 외곽·지방은 둔화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금통위, 두 달 연속 금리 0.25%p 인상
대출 부담 커져 실수요 위축 가능성
서울 핵심지는 공급 부족에 하락 제한
PF 비용 상승도 부담

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기준금리가 1년 9개월 만에 3% 시대에 진입하면서 회복세를 보이던 주택시장에 제동이 걸릴 전망이다. 대출 의존도가 높은 서울 외곽과 경기, 인천, 지방을 중심으로 매수심리가 위축돼 거래가 줄고 집값 상승폭도 둔화할 수 있다는 분석이 나온다.

서울 여의도 63빌딩 전망대에서 바라본 시내 아파트 단지의 모습 [사진=뉴스핌DB]

◆ 3년 7개월 만의 연속 인상…주담대 부담 더 커진다

27일 부동산 업계에 따르면 한국은행이 이날 기준금리를 인상하면서 주택시장에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다.

한국은행 금융통화위원회는 이날 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 연 2.75%에서 3.00%로 0.25%포인트(p) 올렸다. 지난달 16일 기준금리를 0.25%p 인상한 데 이어 두 달 연속이다. 기준금리가 3%대로 올라선 것은 약 1년 9개월 만이다.

2022년 4월부터 2023년 1월까지 7차례 연속 인상한 뒤 3년 7개월 만에 기준금리가 연달아 올랐다. 금리 인상 사이클을 재개한 직후 다음 회의에서도 곧바로 금리를 올리는 이른바 '백투백' 인상에 나선 것은 처음이다.

한은은 2024년 10월과 11월, 2025년 2월과 5월 네 차례에 걸쳐 기준금리를 모두 1.00%p 낮춘 뒤 가계부채와 환율 등 금융시장 변수를 살피며 금리를 동결해왔다. 반도체 수출 호조 등에 힘입어 성장세가 예상보다 강해지고 근원물가와 생활물가의 상승 압력이 이어지자 지난달부터 다시 긴축으로 방향을 틀었다.

금융불균형에 대한 부담도 이번 결정의 주요 배경으로 꼽힌다. 올 2분기 말 가계신용 잔액은 2019조8000억원으로 사상 처음 2000조원을 넘어섰다. 수도권을 중심으로 주택가격 상승 기대가 이어지는 상황에서 가계대출 증가세까지 맞물리자 금리를 통한 선제적 대응 필요성이 커졌다는 분석이다.

◆ "집값보다 거래 먼저 위축"…서울 핵심지는 하락 제한

문제는 대출을 끼고 집을 사는 실수요자의 부담이다. 기준금리 상승이 주택담보대출과 전세자금대출 금리에 반영되면 같은 소득으로 조달할 수 있는 대출 규모가 줄어든다. 대출금 5억원을 기준으로 금리가 0.25%p 오를 경우 단순 계산한 연간 이자 부담은 125만원, 월평균 약 10만4000원 늘어난다.

전문가들은 대출금리 상승으로 거래와 가격 상승세가 둔화될 수 있다고 진단했다. 다만 공급 부족과 전·월세 가격 상승 등을 고려하면 집값이 곧바로 하락세로 돌아서기엔 개연성이 부족하단 평가다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "높은 집값과 대출금리 인상, 가계대출 총량 규제 등으로 주춤했던 거래 소강상태가 연말까지 더 이어질 전망"이라며 "수도권 중심의 주택공급 부족과 전·월세가격 상승 등이 가격 하방 경직성에 영향을 주고 있어 금리 인상이 당장 가격 하락으로 이어지기는 제한적"이라고 말했다.

대출 비중이 높은 중저가 주택과 서울 외곽, 수도권 주택시장이 금리 변화에 상대적으로 민감하게 반응할 가능성이 있다. 전·월세 가격 상승에 따라 주택 매수에 나섰던 30대 실수요층도 자금 조달 비용이 늘어나면서 매입 시기를 늦출 수 있다는 전망이다.

양지영 신한 프리미어 패스파인더는 "기준금리 인상으로 대출금리 부담이 커지면서 주택시장의 상승세는 다소 둔화될 것"이라며 "대출 의존도가 높은 서울 외곽과 수도권 지역은 금리 상승에 더 민감하기 때문에 거래와 가격 상승폭 축소가 나타날 수 있다"고 설명했다.

이어 "전·월세 물량 부족과 높은 임대료 부담으로 인한 매매 전환 수요가 여전히 존재해 시장이 하락세로 전환되진 않을 것"이라며 "이번 한 차례의 인상보다 향후 기준금리가 얼마나 더 오르고 높은 금리 수준이 얼마나 오래 지속될지가 주택시장 방향을 결정할 핵심 변수"라고 말했다.

금리 인상의 영향은 가격보다 거래량과 매수심리에서 먼저 나타날 확률이 높다. 주택 수요와 공급 여건이 지역마다 다른 만큼 이후 가격 흐름은 일률적으로 움직이기보다 지역별 격차가 커질 수 있다는 분석이다.

송승현 도시와경제 대표는 "이번 금리 인상은 집값을 즉각 끌어내리기보다 거래량과 매수심리를 먼저 위축시키는 효과가 클 것으로 본다"며 "대출 의존도가 높은 수도권 외곽과 지방은 조정이 나타나겠으나, 서울 핵심지는 공급 부족과 매물 잠김으로 가격 하락 폭이 크지 않을 것"이라고 말했다.

주택 공급 측면에서도 금리 인상은 부담이다. 높은 공사비가 이어지는 가운데 프로젝트파이낸싱(PF) 등 사업 금융비용까지 상승하면 사업자의 원가 부담이 커질 수 있다. 함 랩장은 "금리가 오르면 PF 등 금융비용이 올라 분양가 인상 등 공급시장의 압박 요인이 될 수 있다"고 말했다. 

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김현태 1심 징역 12년...법정구속 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다. yek105@newspim.com 2026-08-27 15:04
사진
李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동