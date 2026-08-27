주말 전국 비 소식…다음주 폭염·열대야 한풀 꺾여

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 27일 주말 전국 비와 폭염 완화를 예보했다.
- 29일 전국 비, 30일 남부지방 중심 많은 비가 예보됐다.
- 다음 주 초 기온 30도 안팎으로 폭염이 꺾이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
29일 기점으로 폭염·열대야 주춤
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 오는 주말 전국에 비가 내릴 전망이다. 다음 주에는 폭염과 열대야가 한풀 꺾일 것으로 보인다.
기상청은 27일 정례 브리핑에서 토요일인 오는 29일은 한반도 인근 고기압 가장자리 수증기와 저기압 영향으로 전국에 비가 내린다고 예보했다. 일요일인 오는 30일에는 남부지방 중심으로 많은 비가 올 수 있다.
기상청은 비가 오는 31일까지 이어질 수 있다고 예상했다. 천둥과 번개를 동반한 비도 예측된다.
변수는 제 18호 태풍 '사우델'이다. 사우델이 열대저압부로 약해진 뒤 중국 내륙으로 향하는 과정에서 한반도 주변 기압계에 영향을 줄 가능성이 있다.
이날 오전 9시 기준 대만 타이베이 북동쪽 약 500㎞ 해상 부근을 지난 사우델은 중심기압 960헥토파스칼(hPa)로 1초당 39m 속도로 서쪽에 있는 중국 내륙으로 이동 중이다.
폭염과 열대야는 주말을 지나며 주춤할 전망이다. 다음 주 초 한낮 기온은 30도 안팎으로 예상된다. 한낮 35~36도를 기록한 이번 주보다는 낮 최고기온이 다소 낮을 것으로 보인다.
gdy10@newspim.com