마샬, 헨드릭스 에디션 라인업 확대… 헤드폰·휴대용 스피커 추가

AI 핵심 요약beta
- 마샬이 27일 헨드릭스 60주년 한정판 2종을 출시했다.
- 메이저5는 100시간, 엠버튼3는 32시간 재생을 지원했다.
- 퍼플 패턴과 섭리의 눈 모티프로 디자인 정체성을 살렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'메이저5'·'엠버튼3' 추가로 홈 스피커·헤드폰·휴대용 스피커 아우르는 헨드릭스 60주년 컬렉션 완성
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오디오 브랜드 마샬(Marshall)이 지미 헨드릭스(Jimi Hendrix)와의 음악적 인연 60주년을 기념해 온이어 헤드폰 '메이저5(Major V)'와 휴대용 블루투스 스피커 '엠버튼3(Emberton III)'의 헨드릭스 60주년 한정판 에디션 2종을 출시했다.
마샬과 헨드릭스의 인연은 1966년 헨드릭스가 마샬 기타 앰프를 사용하면서 시작됐다. 마샬은 이를 기념해 지난 5월 홈 스피커 '액톤3 헨드릭스 60주년 에디션'을 선보인 바 있다. 이번 신제품 출시로 헨드릭스 60주년 기념 컬렉션 제품군을 확대했다.
이번 한정판 에디션 2종은 헨드릭스의 음악과 예술에서 영감을 받아 그의 개성과 스타일을 디자인에 적용했다. 또한 헨드릭스가 중요하게 생각했던 '섭리의 눈(All-seeing Eye)' 모티프를 공통으로 더해 컬렉션 디자인 정체성을 구현했다.
온이어 헤드폰 '메이저5 헨드릭스 60주년 에디션'은 마샬의 사운드와 접이식 디자인을 갖췄다. 한 번 충전으로 최대 100시간 이상 무선 재생을 지원한다. 헤드밴드 안쪽과 이어컵에 퍼플 패턴을 적용했으며 '섭리의 눈' 모티프를 더했다.
휴대용 블루투스 스피커 '엠버튼3 헨드릭스 60주년 에디션'은 볼륨에 따라 톤 밸런스를 자동 조정하는 '다이내믹 라우드니스(Dynamic Loudness)' 기능을 지원한다. 한 번 충전으로 최대 32시간 무선 재생이 가능하다. 실리콘 슬리브부터 그릴까지 퍼플 패턴을 적용했으며, 미디어 조그에는 실버 컬러의 '섭리의 눈' 모티프와 퍼플 LED를 적용했다. 실리콘 슬리브는 수전사 프린팅 방식으로 제작돼 제품마다 고유한 디자인을 갖는다.
제이니 헨드릭스(Janie L. Hendrix) 어센틱 헨드릭스 대표이사 겸 CEO는 "지미는 언제나 세상에 없던 사운드를 탐구하며 일렉트릭 기타의 가능성을 넓혀갔다"며 "마샬은 그가 아이디어를 사운드로 구현하는 데 중요한 역할을 했고, 60년이 지난 지금도 지미와 마샬의 인연은 창작의 경계를 넓히고 자신만의 사운드를 찾아가는 뮤지션들에게 영감을 주고 있다"고 말했다.
whitss@newspim.com