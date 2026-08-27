신세계, 탐진강 생태 복원에 2억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 신세계가 27일 전남광주통합특별시와 생물다양성 보전 협약을 맺었다.
- 2년간 탐진강 하류에 2억원을 투입해 서식지 복원에 나선다.
- 친환경 농수산물 판로 지원과 광천터미널 복합개발도 추진한다.
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서식지 조성·판로 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계는 전남광주통합특별시와 생물다양성 보전 및 지역상생을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
협약식은 이날 광주청사 비즈니스룸에서 박주형 신세계 대표이사와 민형배 전남광주통합특별시장 등이 참석한 가운데 열렸다.
신세계는 앞으로 2년간 탐진강 하류 일원에 사업 재원 2억원을 지원해 생물 서식지를 조성하고 훼손지를 복원할 예정이다.
지역 주민들은 겨울철 휴경 농경지를 철새의 서식지와 먹이터로 제공한다. 시민단체는 서식지 조성과 생태 모니터링 등 현장 활동을 맡는다.
신세계는 유통망을 활용해 지역 친환경 농수산물의 판로를 지원한다. 전남광주통합특별시는 사업이 지역사회에 정착하도록 행정적으로 지원할 계획이다.
신세계는 전남광주통합특별시와 광천터미널 복합 개발 사업인 '더 그레이트 광주'도 추진하고 있다. 2029년 백화점 확장을 시작으로 터미널 현대화와 특급호텔, 공연장, 업무시설, 주거·의료·교육 시설 등을 단계적으로 조성해 2033년 전체 준공한다는 목표다.
신세계는 지난 2월 광주광역시와 광천터미널 복합화 사업 추진을 위한 3조원 규모의 투자 양해각서를 체결했다.
kji01@newspim.com