샤페론, 코로나19 임상 재분석…누세핀 증상 개선기간 1.7일 단축

175명 임상 데이터에 Gehan-Breslow-Wilcoxon 검정 적용

심장수술 후 혈관마비·패혈증·중증 화상으로 적응증 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 샤페론은 신약 개발 과정에서 발생할 수 있는 임상시험 통계분석 방식의 한계를 보완해 자사 치료제 '누세핀'의 코로나19 임상 데이터를 재분석한 결과 치료 효과의 통계적 유의성을 확인했다고 27일 밝혔다.

샤페론은 코로나19 중증 환자 175명을 대상으로 진행한 누세핀 임상시험 데이터에 비례위험을 가정하지 않는 'Gehan-Breslow-Wilcoxon 검정법'을 적용했다. 그 결과 누세핀 투여군의 증상 개선까지 걸린 시간은 평균 7.49일로 위약군의 9.18일보다 약 1.7일 짧았으며 통계적 유의성(p<0.05)이 나타났다고 설명했다.

회사는 기존 임상에서 적용한 통계분석 방법이 누세핀 투여 초기에 나타난 치료 반응을 충분히 반영하지 못했다고 보고 데이터를 다시 분석했다.

기존 임상시험에는 관찰 기간 동안 환자군 간 위험도의 비율이 일정하다는 '비례위험' 가정을 전제로 하는 로그순위 검정법이 적용됐다. 샤페론에 따르면 누세핀 투여군에서는 투약 후 1주일 이내 회복한 환자의 비율이 높았지만 위약군에서는 후기 자연 회복 환자가 늘면서 두 집단의 데이터가 중첩되는 양상이 나타났다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

샤페론은 이에 비례위험 가정의 충족 여부를 4가지 통계분석 방식으로 평가한 뒤 초기 치료 반응에 더 큰 가중치를 두면서 비례위험을 전제로 하지 않는 Gehan-Breslow-Wilcoxon 검정법을 적용했다. 회사는 이를 통해 기존 분석에서 확인하지 못했던 누세핀의 초기 치료 효과를 통계적으로 확인했다고 설명했다.

다만 이번 결과는 당초 임상시험에서 사전에 정한 분석 방법이 아닌 임상 종료 후 데이터를 다른 통계기법으로 재분석해 나온 결과다. 회사가 제시한 '코로나19 유행 당시 치료제와 동등하거나 그 이상의 효능'이라는 평가는 이번 자료에 비교 약물별 임상 수치가 제시되지 않아 회사 측 판단으로 볼 필요가 있다.

누세핀은 염증복합체를 조절하는 G단백질결합수용체19(GPCR19)를 표적으로 한다. 샤페론은 염증 환자를 대상으로 GPCR19 표적 약물을 투여한 임상이 처음이라는 입장이며, 이 때문에 치료 초기에 반응이 집중되는 양상을 임상 설계 단계에서 예측하기 어려웠다고 설명했다.

샤페론은 코로나19 임상 데이터 재분석과 함께 전신 염증 증후군 연구, 동물실험, 안전성 검증 결과를 토대로 누세핀 관련 특허도 등록했다.

심장 수술 과정에서 체외순환기를 장착한 돼지를 대상으로 한 동물실험에서는 누세핀 투여군이 혈압상승제 사용량을 줄이면서 혈관 상태를 유지하는 결과가 나타났다고 회사 측은 설명했다. 샤페론은 이 결과를 체외순환 과정에서 발생하는 전신 염증 반응과 저혈압을 조절할 가능성을 보여주는 비임상 근거로 제시했다.

회사는 이를 토대로 코로나19뿐 아니라 전신 염증 반응 자체를 대상으로 누세핀의 적응증을 확대할 수 있다는 별도 특허를 확보했다. 임상시험에서는 심각한 부작용이 나타나지 않았다고 설명했다.

샤페론은 향후 누세핀의 개발 범위를 ▲심장 수술 후 혈관 마비 ▲패혈증 ▲중증 화상 등 전신 염증과 관련된 질환으로 확대할 계획이다. 확보한 임상·비임상 데이터와 특허를 기반으로 글로벌 제약사를 대상으로 기술수출 협상도 추진할 예정이다.

샤페론 관계자는 "약이 가진 실제 치료 효과가 환자의 특성에 적합하지 않은 통계 방식의 사전 정의 때문에 묻힐 뻔했으나 정확한 통계 분석법을 사후에라도 찾아서 그 가치를 확실히 증명해 냈다"며 "이번 성과는 누세핀이 다양한 원인에 의한 호흡부전증 및 전신 염증 반응 등 글로벌 적응증 시장으로 나아가는 강력한 무기가 될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com