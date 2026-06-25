대전소방 새내기 27명 임용…27일부터 현장 배치

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 25일 신임 소방공무원 임용식을 열었다
- 신규 임용자는 총 27명으로 화재·구조·구급 등 각 분야에 배치된다
- 이들은 27일 정식 임용 후 대전 각 소방서에서 시민 안전 업무를 수행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 새로 임용된 소방공무원 27명을 일선 현장에 배치한다.
대전소방본부는 25일 오전 대전동부소방서 4층 대회의실에서 '2026년 신임 소방공무원 임용식'을 열고 신규 소방공무원들의 첫 출발을 축하했다.
이번에 임용된 인원은 모두 27명이다. 분야별로는 화재 10명, 구조 1명, 구급 14명, 안전 1명, 화학 1명이다.
이들은 오는 27일 정식 임용된 뒤 대전지역 각 소방서에 배치된다. 앞으로 화재진압과 구조·구급 활동, 생활안전 출동, 각종 재난 현장 대응 등 시민 안전과 관련한 업무를 맡게 된다.
신임 소방공무원들은 소방학교에서 현장 중심 교육을 마쳤다. 교육 과정에서는 화재진압, 구조·구급, 재난 대응 등 실제 현장에 필요한 전문 지식과 실무 훈련이 이뤄졌다.
김문용 대전소방본부장은 "소방공무원은 시민의 생명과 안전을 가장 가까운 곳에서 지키는 공직자"라며 "처음의 마음가짐을 잃지 않고 책임감 있는 소방관으로 성장해 달라"고 말했다.
nn0416@newspim.com