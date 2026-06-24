"20년 봉사에 감사"…대전소방, 퇴임 의용소방대원 감사패

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 24일 퇴임 의용소방대원에게 감사패를 수여했다.
- 20년 이상 활동한 대원 4명이 재난지원과 예방캠페인 등 지역 안전에 기여해 왔다.
- 이번 행사는 장기간 봉사한 대원들의 노고를 격려하고 지역 안전지킴이 역할에 감사하기 위해 마련됐다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 20년 이상 지역 안전을 위해 활동해 온 의용소방대 퇴임 대원들에게 감사의 뜻을 전했다.
대전소방본부는 24일 오전 대전시청 소방본부장실에서 장기근속 의용소방대원 감사패 수여식을 열었다고 밝혔다.
이날 수여식에는 소방 관계자와 의용소방대연합회 임원 등 14명이 참석했다. 김문용 대전소방본부장은 20년 이상 의용소방대원으로 활동한 퇴임 대원 4명에게 감사패를 전달했다.
감사패를 받은 대원들은 그동안 재난 현장 지원, 화재 예방 캠페인, 안전교육, 취약계층 돌봄 등 지역 안전 활동에 참여해 왔다.
이번 행사는 장기간 봉사활동을 이어온 퇴임 대원들의 노고를 격려하고 지역 안전지킴이로서의 역할에 감사하기 위해 마련됐다.
김문용 대전소방본부장은 "오랜 시간 생업과 일상을 병행하며 시민 안전을 위해 힘써주신 대원들께 감사드린다"며 "그동안의 봉사와 헌신은 지역사회에 오래 남을 것"이라고 말했다.
대전 의용소방대는 현재 47개 대, 1207명의 대원이 활동하고 있다. 이들은 화재·구조·구급 등 재난 현장 지원과 화재 예방 홍보, 안전문화 확산 활동을 맡고 있다.
nn0416@newspim.com