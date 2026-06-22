구급차 탄 예비 응급구조사들…대전소방, 우송대 현장실습 돌입

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 22일부터 우송대 응급구조학과 학생 44명 대상 119구급차 동승 실습을 진행했다.
- 학생들은 4주간 대전 5개 소방서 구급대에 배치돼 구급 출동 전 과정을 현장에서 경험한다.
- 대전소방본부는 실습을 통해 예비 응급구조사 현장 적응력과 전문성을 높이고 실습 중심 교육을 확대한다는 방침이다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 예비 응급구조사들이 교실을 벗어나 실제 119구급 현장으로 들어간다.
대전소방본부는 22일부터 다음 달 17일까지 4주간 우송대학교 응급구조학과 학생 44명을 대상으로 119구급차 동승 현장실습을 진행한다고 밝혔다.
이번 실습은 응급구조학과 학생들이 실제 구급 출동 과정을 직접 경험하며 현장 대응 능력을 키울 수 있도록 마련됐다. 학생들은 대전지역 5개 소방서 구급대에 나뉘어 배치돼 119구급대원들과 함께 현장 출동에 동행한다.
실습 과정에서는 신고 접수 이후 구급차 출동, 현장 도착, 환자 상태 확인, 응급처치, 병원 이송 등 119구급활동 전반을 가까이에서 익히게 된다. 단순 참관을 넘어 현장 흐름을 이해하고 응급환자 평가와 처치 절차를 배우는 데 초점이 맞춰졌다.
대전소방본부는 이번 현장실습이 예비 응급구조사들의 직무 이해도를 높이고, 졸업 이후 현장 적응력을 강화하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.
또 지역 대학과 연계한 실습 중심 교육을 지속적으로 확대해 응급의료 전문 인력 양성 기반을 강화한다는 방침이다.
김화식 대전소방본부 구조구급과장은 "학생들이 실제 구급 현장을 경험하며 응급구조사로서 필요한 책임감과 전문성을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "현장에 강한 응급의료 인재를 양성할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com