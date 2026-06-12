"물 끊기면 진압도 멈춘다"…대전소방, 송유관공사서 대용량 급수훈련

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 대형 화재 발생 시 필요한 소방용수를 안정적으로 공급하기 위한 현장 대응 훈련을 실시했다.

대전소방본부는 12일 유성구 대한송유관공사에서 '소방용수 공급체계 구축 종합훈련'을 진행했다고 밝혔다.

12일 대전 유성구 대한송유관공사에서 진행된 '소방용수 공급체계 구축 종합훈련' 모습. [사진=대전소방본부] 2026.06.12 nn0416@newspim.com

이번 훈련은 대형 공장과 위험물 저장시설, 고층건축물 등 장시간 대량의 용수가 필요한 화재 상황에 대비해 마련됐다.

훈련에는 첨단 무인파괴방수차와 펌프차 등 소방차량 7대, 소방대원 30여 명이 투입됐다. 소방당국은 대용량 방수체계 구축을 비롯해 소방차량 간 중계송수, 원거리 소화전을 활용한 순환급수 체계 등을 집중 점검했다.

특히 무인파괴방수차가 장시간 방수를 이어갈 수 있도록 별도 소방용수 전담대를 운영하며 현장 급수 체계의 실효성을 확인했다.

대전소방본부는 이번 훈련 결과를 바탕으로 대형 화재 시 소방용수 확보 능력과 현장 지휘체계를 보완하고 재난 대응 역량을 강화할 방침이다.

김문용 대전소방본부장은 "대형 화재에서는 소방용수 공급이 화재 진압의 핵심"이라며 "실전 중심 훈련을 통해 현장 대응 능력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

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