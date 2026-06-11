"급류에 고립됐다면?"…대전소방, 집중호우 수난구조훈련

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방이 여름철 집중호우로 인한 급류·침수사고에 대비해 구조대원들의 현장 대응능력 강화에 나선다.

대전소방본부는 이달 말까지 지역 하천과 침수 우려지역에서 '여름철 집중호우 대비 수난구조훈련'을 실시한다고 11일 밝혔다.

대전소방본부 구조대원이 지난해 6월 26일 대청호 일원에서 실시된 수난구조훈련 중 요구조자 구조를 위해 헬기에서 입수하고 있다. [사진=대전소방본부] 2026.06.11 nn0416@newspim.com

최근 기후변화 영향으로 국지성 호우와 집중호우가 잦아지면서 하천 범람과 도시 침수, 지하공간 침수 등 수난사고 위험이 높아지고 있는 데 따른 조치다.

훈련은 구조대원과 생활안전대원을 대상으로 진행되며 주요 하천과 침수 취약지역을 중심으로 실제 재난 상황을 가정한 현장 대응훈련에 초점을 맞췄다.

대원들은 레스큐보드와 드로우백, 급류구조조끼 등 구조장비 운용법을 익히고 구조로프를 활용한 안전라인 설치와 자기확보 훈련을 반복 숙달한다. 또 급류에 고립된 시민 구조 절차와 대응 요령도 집중 점검한다.

이와 함께 지하차도와 하상도로, 하천변 산책로 등 침수 취약시설에서 현지 적응훈련을 실시하고 차량·보행자 통제, 상황 전파, 배수 지원 등 초기 대응체계도 점검할 예정이다.

대전소방은 시민들에게도 집중호우 예보 시 하천변 산책로나 하상도로, 지하차도 등 침수 위험지역 출입을 자제하고 재난문자와 기상정보를 수시로 확인해 줄 것을 당부했다.

김화식 대전소방본부 구조구급과장은 "급류와 침수사고는 짧은 시간 안에 대형 인명피해로 이어질 수 있다"며 "실전 중심 훈련을 통해 재난 대응 역량을 높이고 시민 안전 확보에 만전을 기하겠다"고 말했다.

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