"GPS 안 터져도 위치 확인"…대전서부소방서, 소방대원 위치추정 개발한다

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KAIST·민간기업과 협약…재난현장 실시간 관제시스템 구축 추진

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 화재 현장이나 지하 공간에서도 소방대원의 위치를 실시간으로 파악할 수 있는 기술 개발이 추진된다.

대전서부소방서는 한국과학기술원(KAIST), 위치정보 전문기업 ㈜시터스와 함께 '인프라리스(Infrastructure-less) 위치추정 및 관제시스템 기술개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

'인프라리스(Infrastructure-less) 위치추정 및 관제시스템 기술개발' 업무협약식. [사진=대전서부소방서] 2026.06.09 nn0416@newspim.com

이번 협약은 재난 현장에서 활동하는 소방대원의 안전을 확보하고 보다 효율적인 현장 지휘체계를 구축하기 위해 마련됐다. 특히 별도의 통신망이나 위치측정 장비 설치 없이도 대원의 위치를 파악할 수 있는 기술 개발에 초점이 맞춰져 있다.

최근 초고층 건물과 대형 복합시설, 지하공간이 늘어나면서 재난 현장의 복잡성이 커지고 있지만 실내나 지하에서는 GPS 신호 수신이 어려워 소방대원 위치를 실시간으로 확인하는 데 한계가 있었다. 이 때문에 현장에서는 새로운 위치추정 기술 개발 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

협약에 따라 대전서부소방서는 현장 수요를 반영한 연구과제 발굴과 실증을 담당한다. KAIST는 위치추정 알고리즘과 관제기술 연구를 수행하고 ㈜시터스는 기술 구현과 상용화 지원에 나설 예정이다.

세 기관은 앞으로 기술 연구를 비롯해 실시간 관제시스템 구축, 화재 현장 적용성 검증, 소방정책 콘퍼런스 연구성과 도출 및 학술교류 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다. 이번 연구는 2026년 제38회 소방정책 콘퍼런스 연구과제와도 연계해 추진된다.

김옥선 대전서부소방서장은 "재난 현장에서 대원의 위치를 정확하게 파악하는 것은 구조 활동의 효율성과 대원 안전을 동시에 확보하는 핵심 요소"라며 "이번 협약을 계기로 디지털 기술을 활용한 미래형 현장지휘체계 구축에 한 걸음 더 다가설 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 이번 기술이 실용화될 경우 GPS 수신이 어려운 화재 현장과 지하 시설에서도 소방대원의 위치를 보다 정확하게 파악할 수 있어 재난 대응 역량 향상에 크게 기여할 것으로 전망된다.

nn0416@newspim.com