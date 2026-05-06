대전소방, 마음건강 리더십 교육…"조직 안전 직결"

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 6일 소방서장 대상 마음건강 리더십 교육을 실시했다.
- 문평동 화재 등 재난 지휘관 심리 부담 완화와 조직문화 조성을 위해 마련됐다.
- 조성근 교수 강의로 스트레스 관리와 리더십 방안을 제시했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부는 서부소방서 회의실에서 소방서장을 대상으로 '소방관서장 마음건강 리더십 교육'을 실시했다고 6일 밝혔다.
이번 교육은 최근 문평동 대형 화재 등 각종 재난 현장에서 지휘관들이 겪는 높은 책임감과 심리적 부담을 완화하고 건강한 조직문화를 조성하기 위해 마련됐다.
교육은 ▲재난현장 지휘관의 스트레스 관리 및 마음건강 회복 ▲지휘관의 심리적 회복력이 조직에 미치는 영향 ▲마음건강 중심의 조직문화 개선 전략 등을 중심으로 진행됐다.
이날 강의를 맡은 충남대학교 심리학과 조성근 교수는 현장 지휘관들이 겪는 특수한 심리 상황을 분석하고 실질적인 대응 방안과 건강한 리더십 발휘 방안을 제시해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.
김문용 대전소방본부장은 "재난현장에서 지휘관이 느끼는 심리적 부담은 매우 크다"라며 "지휘관 스스로의 마음건강을 지키는 것이 곧 조직 전체의 안전과 직결되는 만큼, 앞으로도 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com