SKT, 'DTW 이그나이트 2026'서 AI 자율 네트워크 전략 공개

코어 네트워크 통합 관제로 효율성·안정성 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 25일 덴마크 코펜하겐에서 열린 TM 포럼 'DTW 이그나이트 2026'에서 글로벌 표준을 기반으로 한 자율 네트워크 추진 전략을 발표했다.

자율 네트워크는 AI가 사람의 개입을 최소화하고 네트워크를 스스로 운영·관리하는 차세대 운영 방식이다. SKT는 기존 방식의 한계를 지적했다.

SK텔레콤은 25일 덴마크 코펜하겐에서 열린 TM 포럼 'DTW 이그나이트 2026'에서 글로벌 표준을 기반으로 한 자율 네트워크 추진 전략을 발표했다. [사진= SK텔레콤]

회사나 장비마다 상이한 독자적 방식으로 인해 확장성에 제약이 있었고 국내 운영 체계도 영역별로 시스템이 분리돼 상호 연결과 통합이 어려웠다는 설명이다. SKT는 AI가 제대로 기능하려면 시스템과 데이터가 글로벌 표준으로 통합돼야 한다고 밝혔다.

SKT는 자율 네트워크 구현을 위해 운영 업무 프로세스 재정의, 데이터 온톨로지 구축, 차세대 운영지원시스템(OSS) 전환, AI 에이전트 표준화를 4대 실행 영역으로 설정했다. AWS 등 글로벌 기업과 협력해 다양한 네트워크 장비를 하나의 AI 솔루션으로 통합 제어할 계획이다.

SKT는 현재 1000개 이상의 자율 네트워크 플랫폼과 AI 에이전트를 개발·운용 중이다. 코어 네트워크의 모든 장비를 통합 관제하고 이상 징후 탐지 및 조치를 자동 추천하는 AI 관제 시스템 '스파이더'가 대표 사례다. 이를 통해 분리돼 있던 관제 시스템을 통합해 효율성과 안정성을 높였다.

SKT는 TM 포럼이 정의한 자율 네트워크 레벨 4 달성을 목표로 차세대 OSS 전환을 추진할 방침이다. 레벨 4는 인간의 개입을 최소화하고 시스템이 스스로 이해해 독립적으로 의사결정을 내리는 단계다.

안홍범 SKT 네트워크 AT/DT 담당은 "글로벌 표준 기반의 자율 네트워크 구축은 단순한 기술 혁신을 넘어 통신 산업 전체의 패러다임 변화를 이끌어갈 것"이라며 "TM 포럼 표준을 통해 전 세계 통신사들과 협력해 자율 네트워크 생태계를 구축하고 고객에게 안정적이고 지능적인 통신 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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