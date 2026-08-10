무신사 뷰티, 역대 최대 규모 뷰티 축제 '무뷰페' 개최

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사 뷰티가 10일부터 연중 최대 규모 온·오프라인 뷰티 축제 '무뷰페'를 진행한다. 오는 21일부터 사흘간 열리는 오프라인 행사 '무뷰페 인 성수'는 입장권이 역대 최단 시간에 완판되며 흥행을 예고했다.

무신사 뷰티는 10일부터 14일간 연중 최대 규모의 온·오프라인 뷰티 축제 '무뷰페'를 진행한다. [사진= 무신사]

무뷰페는 온라인 행사를 시작으로 10일 오전 11시부터 24일 오전 11시까지 14일간 진행된다. 총 660개 브랜드가 참여해 1만4545개 상품을 최대 80% 할인 판매하며, 오픈 당일에는 중복 적용 가능한 30% 할인 쿠폰과 10% 장바구니 쿠폰도 제공한다.

행사 기간에는 맥, 나스, 비오템 등 글로벌 럭셔리 브랜드를 비롯해 에스트라, 바닐라코, 닥터지, 비플레인, 토리든, 셀렉스 등 총 15개 브랜드가 참여하는 '브랜드 릴레이 특가'가 운영된다. 최대 69만원 상당의 정품으로 구성된 랜덤박스는 10일, 14일, 20일 정오에 선보이며, 뷰티 첫 구매 고객을 위한 100원딜 등도 함께 진행한다.

패션과 뷰티 브랜드 협업 상품도 눈길을 끈다. 오드타입×허그유어스킨, 피브×해브어웨일, 자빈드서울×기호, 롬앤×로라로라, 배리웨이×파인드카푸어 등 10개 브랜드가 참여해 5종의 컬래버 상품을 온·오프라인에서 동시에 선보인다. 아직 대중에게 널리 알려지지 않은 신진 뷰티 브랜드 20곳을 소개하는 '라이징 뷰티' 기획전도 운영하며, 오프라인에서는 코스맥스와 함께 특별존을 마련한다.

오프라인 행사 무뷰페 인 성수는 지난 7월 31일 오픈한 슈퍼 얼리버드 티켓이 48초 만에 매진되며 역대 최단 시간 완판 기록을 세웠다. 얼리버드와 일반 티켓도 각각 1분대에 모두 소진됐다. 총 60여개 뷰티 브랜드가 참여하는 체험형 행사로, 메인 팝업과 무신사 메가스토어 성수를 연결해 성수 전역에서 다양한 체험 콘텐츠를 선보일 예정이다.

무신사 뷰티 관계자는 "역대급 할인 혜택부터 패션·뷰티 컬래버 상품, 라이징 브랜드까지 무신사 뷰티만의 차별화된 콘텐츠를 준비했다"며 "무신사가 제안하는 '넥스트 뷰티'를 직접 경험할 수 있는 행사가 될 것"이라고 말했다.

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