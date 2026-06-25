SKT 자체 AI 모델, 철강·자동차 부품 제조 현장 첫 적용

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KG스틸·코넥과 실증…온프레미스 환경 지원으로 데이터 보안 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 자체 개발한 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 철강과 자동차 부품 제조 현장에 처음 적용한다.

SKT는 25일 KG스틸, 코넥과 독자 AI 모델 기반 '제조 특화 AI 에이전트' 현장 실증을 추진하기 위한 업무협약을 체결했다.

SK텔레콤이 자체 개발한 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 철강과 자동차 부품 제조 현장에 처음 적용한다. [사진= SK텔레콤]

SKT가 개발한 'A.X K1'은 5,190억 개 매개변수를 갖춘 초거대 언어 모델이다. 전체 모델은 크지만 추론할 때는 약 330억 개 매개변수만 활성화되는 구조로 산업 현장에서 효율적으로 사용할 수 있다.

SKT는 지난 4월부터 두 기업의 공정 오류 및 사고 분석 보고서, 장비 매뉴얼 및 로그 등 데이터를 확보해 제조 특화 AI 에이전트 데모 버전을 개발했다. 하반기에는 KG스틸의 당진공장 냉간 압연 라인과 코넥의 주조·가공 공정에 각각 적용해 현장 실증을 진행할 계획이다.

협력 과정에서 KG스틸과 코넥은 제조 공정 데이터를 실시간으로 공유하고 SKT는 이를 바탕으로 AI 에이전트의 성능과 추론 속도를 개선하고 기능을 확장한다. 실증에서 확보된 데이터는 현재 개발 중인 A.X K2 모델 학습에도 활용될 예정이다.

제조업은 현장 데이터의 디지털화가 더디고 쌓인 데이터도 공정별·부서별로 분산 관리되면서 AI 도입이 어려웠다. 숙련공의 경험 지식이 특정 인물에게만 머무는 '지식 고립' 현상도 문제였다. SKT의 독자 AI 모델은 온프레미스 환경도 지원해 제조 공정 데이터를 외부로 내보내지 않고 기업 내부에서 활용할 수 있다.

정석근 SKT AI CIC장은 "보안이 중요한 제조 현장에는 데이터를 외부로 내보내지 않고도 활용할 수 있는 독자 AI 파운데이션 모델이 효과적인 해법"이라며 "KG스틸, 코넥과의 협력을 시작으로 제조업의 AI 전환을 앞당기고 독자 AI 파운데이션 모델의 적용 사례를 확대해 나가겠다"고 말했다.

SKT는 지난달 국방부와도 독자 AI 모델의 국방 분야 활용을 위한 업무협약을 체결했다.

origin@newspim.com