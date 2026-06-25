키움증권, 임직원 헌혈 캠페인 실시

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 24~25일 양일간 임직원 헌혈 캠페인 '키움과 채움3'을 진행한다고 밝혔다.

25일 키움증권에 따르면 해당 캠페인은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하기 위해 마련된 임직원 헌혈 캠페인이다. 2024년 처음 시작한 이후 올해로 세 번째를 맞았다.

키움증권 임직원들이 24일 서울 마포구 재화스퀘어를 찾은 헌혈버스에서 헌혈하고 있다. 키움증권은 지난해에 이어 올해도 임직원 헌혈 캠페인 '키움과 채움3'를 진행했다. 임직원들은 장마, 폭염, 여름휴가 등으로 헌혈자가 줄어드는 여름철 혈액 부족 해소에 동참했다. [사진 키움증권]

캠페인은 키움증권을 찾아온 대한적십자사 헌혈버스에서 임직원들이 자율적으로 헌혈에 참여하는 방식으로 운영된다. 적십자사는 24일에는 키움증권 ICT부문과 금융센터가 위치한 마포 재화스퀘어에, 25일에는 본사인 여의도 TP타워에 각각 헌혈버스를 배치했다.

키움증권 관계자는 "혈액 수급이 어려운 시기에 헌혈 캠페인에 동참할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 사회 문제 해결에 보탬이 될 수 있는 다양한 활동을 꾸준히 이어 나가겠다"고 말했다.

한편 키움증권은 2024년부터 사회배려계층 대학생의 안정적인 학업을 돕기 위한 장학금을 지원하고 있다. 현재까지 누적 지원 금액은 총 4억원, 지원 인원은 200명에 달한다.

지난 4월에는 장애인과 비장애인이 함께하는 배리어프리 마라톤 '2026 키움런'을 열고 행사 운영비와 후원금을 포함해 총 5억원을 기부했다. 기부금은 교통약자 이동 편의 개선 등 장애 접근성 향상 사업에 활용됐다.

rkgml925@newspim.com