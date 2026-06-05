키움증권, MTS 커뮤니티 이용자 150만명 넘어

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실시간 채팅·AI 기반 정보 요약·애널리스트 정보 제공

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 지난 1일 기준 자사 커뮤니티 서비스 이용자가 150만명을 넘어섰다고 5일 밝혔다. 이는 서비스 출시 약 4개월 만의 성과로, 하루 평균 15만명, 월 80만명 이상 고객이 해당 서비스를 이용한 것으로 나타났다.

키움증권 커뮤니티는 주식 차트와 시장 상황을 보면서 다른 사람들과 이야기를 나눌 수 있는 '실시간 채팅형 서비스'다. 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에서 이용할 수 있다.

[사진=키움증권]

커뮤니티는 투자자 간 실시간 소통과 정보 공유에 초점을 맞췄다. 실시간 채팅 기능을 통해 장중 이슈와 시장 반응을 빠르게 확인할 수 있으며, 거래 참여도가 높은 투자자들을 중심으로 활발한 의견 교환이 이어져 높은 참여율을 보이고 있다고 키움증권은 전했다.

커뮤니티 서비스에는 애널리스트도 참여한다. 애널리스트들은 자신이 발간한 주요 리포트를 쉽고 빠르게 요약해 토론방에 제공한다. 핵심 지표와 관련 뉴스 등 중요한 투자 정보 등도 고객에게 공유한다.

AI 기반 정보 기능도 강화됐다. 주요 뉴스와 공시를 AI가 빠르게 요약 제공하고, 투자자들은 해당 이슈에 대해 긍·부정 투표에 참여할 수 있다.

아울러 키움증권은 건전한 투자 환경 조성을 위해 AI 기반 모더레이션 시스템과 전문 운영 인력을 결합한 2중 모니터링 체계를 운영하고 있다. 욕설, 광고, 불건전 투자 권유 등 이상 게시물을 실시간으로 탐지하고 관리해 안정적인 커뮤니티 환경 유지에 집중한다는 설명이다.

키움증권 관계자는 "커뮤니티는 단순한 정보 제공 공간을 넘어 투자자들이 시장을 함께 읽고 소통하는 공간으로 자리 잡고 있다"며 앞으로도 AI 기술과 실시간 커뮤니케이션 기능을 지속 고도화해 차별화된 투자 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com