빗썸, KSQI 조사서 '한국의 우수콜센터' 선정

전화 상담 응대율 98.9%, 전체 채널 평균 응대율 98% 이상

AI 기반 AICC 구축 추진, 상담 품질 향상 전망

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 25일 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관의 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 조사에서 '한국의 우수콜센터'로 선정됐다고 발표했다.

KSQI는 기업의 고객센터 응대 태도, 상담 역량, 고객 편의성 등을 종합적으로 평가하는 서비스 품질 지표로 알려져 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸과 한국능률협회컨설팅 등 관계자들이 2026 KSQI '한국의 우수콜센터' 인증서 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=빗썸]2026.06.25 dedanhi@newspim.com

빗썸은 가상자산 거래 환경에 최적화된 고객 서비스와 상담 전문성을 갖추기 위해 지속적으로 노력해왔다. 지난 2024년 11월부터는 전화, 채팅, 게시판, 이메일 등 모든 고객 접점 채널을 연중무휴 24시간 운영하며 고객 지원 인프라를 강화했다. 변동성이 큰 시장에 대응하기 위해 전문 상담 인력을 배치하고 체계적인 교육을 실시함으로써 상담의 신속성과 정확성을 높이는 데 집중하고 있다.

빗썸의 상시 대응 체계는 긍정적인 결과로 이어지고 있다. 올해(2026년) 5월 기준으로 전화 상담 응대율은 98.9%에 달하며, 전체 채널 평균 응대율도 98% 이상을 기록했다. 이는 업계 최고 수준의 품질 관리를 지속하고 있음을 시사한다.

더 나아가 빗썸은 서비스 품질 향상을 위해 AI 기반의 AICC(AI Contact Center) 구축을 추진 중이며, 이를 통해 문의 해결 속도를 크게 단축하고 상담 품질을 더욱 향상할 예정이다.

이번 우수콜센터 선정은 이전에 이룬 고객 만족 성과의 연속선상에 있다. 빗썸은 '2025 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 가상자산거래소 부문에서 최초로 1위를 기록한 데 이어 '2026 KSQI 우수콜센터' 인증까지 추가로 획득함으로써 가상자산 업계 내 서비스 품질 경쟁력을 입증했다. 지난해 KCSI 조사에서도 빗썸은 다양한 항목에서 우수한 평가를 받았다.

빗썸 관계자는 "고객이 언제 어디서나 안심하고 거래할 수 있는 환경을 조성하기 위해 24시간 지원 체계와 상담 품질 향상에 힘써왔다"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 경청하며 고객 보호를 최우선 가치로 신뢰받는 거래 환경과 고객 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com