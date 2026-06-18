빗썸, 차세대 보안 위협 대응 위한 '미래 보안 로드맵' 고도화 방안 마련

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 11일 제2차 정보보호 자문위를 열고 미래 보안 로드맵 고도화 방안을 마련했다
- 회의에서 양자내성암호와 AI 기반 보안 자동화, 취약점 패치 체계 확대 등 차세대 보안 기술 적용 방안을 논의했다
- 버그바운티 확대와 법 개정에 따른 거버넌스 개편을 검토하며 신뢰받는 거래 환경 조성을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸은 지난 11일 '제2차 정보보호 자문위원회' 정기 회의를 열고, 차세대 보안 위협에 선제적으로 대응하기 위한 '미래 보안 로드맵' 고도화 방안을 마련했다고 18일 밝혔다.
이날 회의에서는 양자내성암호(PQC), 즉 퀀텀 레디(Quantum Ready) 전략 등 여러 보안 기술이 논의됐다. 위원회는 알고리즘 변경 가능성을 사전 분석한 뒤, 단계적 파일럿 테스트를 통해 안정적인 기술 적용 방안을 검토했다.
AI 기반 보안 운영 자동화와 취약점 패치 체계 확대도 주요한 안건으로 다뤄졌다. 이는 공격자가 AI를 활용해 발생할 수 있는 보안 위협에 대비하기 위한 조치로, 빗썸은 이런 시스템을 강화해 나갈 예정이다.
버그바운티 프로그램의 결과와 향후 확장 계획도 발표됐다. 빗썸은 보안 취약점 신고 제도를 통해 건전한 취약점 신고 문화를 조성할 방침이다. 또한 정보통신망법 및 개인정보보호법 개정에 따른 기업 책임 강화를 염두에 두고 거버넌스 개편 및 보안 의식 증진 방안도 논의했다.
빗썸 관계자는 "이번 회의를 통해 차세대 보안 기술과 컴플라이언스 측면에서 실행 가능한 로드맵을 구축했다"며 "외부 전문가의 의견을 반영해 안전하고 신뢰받는 거래 환경을 조성할 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com